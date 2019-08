Als Kinderschänder und «nüntiger Siech» beschimpft, obwohl er unschuldig war – jetzt kämpft ein zu Unrecht verhafteter Rheintaler um eine höhere Entschädigung Edwin Kopp sass zu Unrecht im Gefängnis. Nun fordert er rund 130'000 Franken für seine erlittenen Qualen. Janina Gehrig

(Gerichtszeichnung: Sibylle Heusser)

Die Metzgerei im Dorf musste er umfahren, das Restaurant fluchtartig verlassen, sobald Verwandte auftauchten. Er durfte nicht mit seiner Frau sprechen, durfte seine Enkel während zehn Monaten nicht besuchen, nicht einmal mehr auf dem Hof seines Sohnes mithelfen, wo er sonst jeden Tag war. Und immer wieder wurde er beschimpft, als «Kinderschänder» oder als «nüntiger Siech». «Wer solche Dinge macht, ist nichts mehr», sagt Edwin Kopp.

Am Donnerstag sass der hagere Mann in einem gut besetzten Gerichtssaal, die Strickjacke übers Hemd gezogen, ganz in schwarz und grau. Er leide noch immer unter Schlaflosigkeit, Magenbeschwerden und Herzstechen, sagte er vor dem Kantonsgericht St.Gallen. Um für seine Qualen «angemessener» entschädigt zu werden, hatte der pensionierte Landwirt aus dem Rheintaler Dorf Rüthi Beschwerde eingereicht.

Von der Schwiegertochter angezeigt

Edwin Kopp (rechts) wurde wie sein Sohn sexueller Handlungen mit Kindern beschuldigt. (Bild: Gert Bruderer)

Edwin Kopp war wie auch sein Sohn Stefan und ein weiterer Kollege des Kindesmissbrauchs beschuldigt worden. Ihnen wurde vorgeworfen, sich an vier Mädchen im Alter von zweieinhalb, fünf, sieben und knapp neun Jahren vergangen zu haben. 20 Seiten umfassten die «Tagebucheintragungen» mit den Vorwürfen, die von der Mutter der angeblich missbrauchten Mädchen – der Schwiegertochter und Schwägerin der beiden Kopps – stammten. Und die zur Folge hatten, dass die Männer im August 2015 abgeführt und während 40 Tagen in Untersuchungshaft gesetzt wurden. Edwin Kopp befand sich am Tag der Festnahme auf einer Alp, wo er sich um 80 Rinder kümmern sollte.

Der heute 76-Jährige erhielt ein Redeverbot mit seiner Ehefrau. Auch nach der Entlassung aus der Haft galt ein Kontaktverbot mit seinen Verwandten, das teilweise bis zu zehn Monaten dauerte. Am 10. März 2017 kam die Erleichterung. Das Verfahren gegen die drei Beschuldigten, unter anderem wegen Verdachts auf mehrfache sexuelle Handlungen mit Kindern, wurde eingestellt, was einem Freispruch gleichkam. Die Vorwürfe der Enkel konnten nicht erhärtet werden, auch die Gutachten zeigten keine Hinweise auf sexuelle Übergriffe.

135'000 Franken statt rund 21'000 verlangt

Die Staatsanwaltschaft sprach Edwin Kopp eine Entschädigung von 8260 Franken für die Anwaltskosten und den wirtschaftlichen Schaden sowie eine Genugtuung von 13'000 Franken zu. Damit gab sich Kopp aber nicht zufrieden. Er und sein Anwalt reichten Beschwerde gegen das Altstätter Untersuchungsamt ein und verlangen eine Genugtuung von insgesamt 100'000 Franken sowie rund 35'000 Franken für die Anwaltskosten und die wirtschaftlichen Einbussen. So soll Kopp etwa pro Hafttag nicht 200, sondern 300 Franken erhalten.

Auf die Frage des Gerichtsvizepräsidenten Ivo Kuster, warum er dies für angemessen halte, sagte Kopp:

«Dort drin zu sitzen ist nicht so einfach. Ich konnte nicht schlafen, mochte nichts essen, ich bin halb durchgedreht.»

«Sein Ruf im Dorf wurde zerstört»

Doch nach der Haft fing die Hölle erst an. Er habe Freunde verloren, sich nicht mehr frei bewegen können. Seine Gesundheit leide noch immer. So müsse er täglich Pillen schlucken: für die Schulter, die schmerzt, den Magen, der nicht recht funktioniert und für den Schlaf, der ihm seither fehlt. Sein Anwalt, Daniel Kaiser, doppelte nach, Kopp sei sozial ausgegrenzt und wie ein Schwerverbrecher behandelt worden.

«Sein Ruf im Dorf wurde zerstört. Und der behördlich auferlegte Maulkorb verhinderte, dass er sich hätte zur Wehr setzen können.»

Allein für die «Schwere und Auswirkungen der Vorwürfe» soll Kopp nun 40'000 Franken erhalten. Weitere 40'000 für die räumlichen Einschränkungen, das Kontakt- und Redeverbot. Für Erheiterung im Saal sorgte Kopps Antwort auf die Frage des Richters, ob die Leute heute noch immer schwatzten. «Ja», sagte er. «Jetzt schnorren sie über die Staatsanwaltschaft.»

Scharfe Kritik an der Staatsanwaltschaft

An der Behörde liess Kaiser kein gutes Haar. Sie habe zu wenig schnell gearbeitet, keine Schutzmassnahmen gegen die unzumutbaren Gerüchte eingeleitet und ihm nicht einmal zugestanden, seinen Ausfall auf der Alp zu organisieren. «Freispruch heisst Rehabilitation», sagte Kaiser. Kopp müsse für die erlittenen Qualen umfassend entschädigt werden.

Das Gericht entscheidet am Freitag über die Höhe der Zahlungen. Mit Kopps Sohn sowie dem dritten Beschuldigten wurden bereits Vergleiche abgeschlossen. Stefan Kopp erhielt vom Staat 58'000 Franken. Die Schwiegertochter wurde nie wegen Irreführung der Rechtspflege oder übler Nachrede belangt.