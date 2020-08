Als Amtsarzt abberufen, als Leiter einer Medbase-Praxis freigestellt: Die Konsequenzen der verbalen Entgleisungen des Wattwiler Arztes St.Galler Gesundheitsdepartement, Arbeitgeber Medbase und Ärztegesellschaft reagieren auf verbale Entgleisungen des Wattwiler Mediziners Rainer Schregel mit Freistellung und Untersuchungen.

Medizinisches Medbase-Zentrum in Wattwil. Bild: Beat Lanzendorfer

Seit geraumer Zeit teilt Rainer Schregel, Amtsarzt des Kantons St.Gallen und Leiter eines Ärztehauses in Wattwil, teils dubiose Quellen, die das Coronavirus verharmlosen. Nach einem kritischen Artikel über ihn in dieser Zeitung, verunglimpfte er die Autorin via Facebook aufs Heftigste.

Schregel, der sich auf sein Recht auf freie Meinungsäusserung beruft, ist nicht nur Privatperson und nicht nur Leiter eines privaten medizinischen Zentrums. Er ist auch St.Galler Amtsarzt, einer von 24 im Kanton, einer von vier im Toggenburg. Nach der Berichterstattung zu seinen Äusserungen hiess es seitens Kanton, der sich davon distanzierte, weitere Schritte würden geprüft. Am Freitag hat das Gesundheitsdepartement reagiert und Schregel abgesetzt. Er darf bis auf weiteres – solange das vom Kanton gegen ihn eröffnete Verfahren läuft – nicht mehr als Amtsarzt tätig sein.

Doppelrolle Amtsperson und Privatperson

Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes erteilt der Kanton keine weiteren Auskünfte. Er werde erst wieder nach Abschluss des Verfahrens informieren. Nur soviel: Von Amtsärztinnen und Amtsärzten werde eine «Sensibilität in Bezug auf ihre Doppelrolle Amtsperson versus Privatperson und ihre Äusserungen in der Öffentlichkeit erwartet». Schregel liess diese missen. Das Gesundheitsdepartement schreibt jedenfalls:

«Sein Verhalten in den sozialen Medien ist mit dem Amt als Amtsarzt nicht vereinbar.»

Wie reagiert der betroffene Arzt auf den aktuellen Schritt des Kantons? Auf unsere Anfrage antwortet er knapp: «Bitte haben Sie Verständnis, dass ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt keine Stellungnahme abgebe.» Gegen Freitagabend reagiert Schregel auf Facebook: «Gut, es ist so und ich bedaure es, dass ich die Form und die Nerven verloren habe und es tut mir leid.»

Medbase reagiert und beendet Zusammenarbeit

Anders seine Arbeitgeberin, die Medbase Gruppe, welche das Medizinische Zentrum in Wattwil betreibt. Sie erklärt: Die Zusammenarbeit mit Schregel sei «zwischenzeitlich mit sofortiger Wirkung» beendet worden. Auf der Webseite von Medbase Wattwil taucht sein Name bereits nicht mehr auf.

Ausschlaggebend für den Schritt seien seine «in teilweise unsachlicher Weise» geäusserte Kritik über die behördlichen Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie gewesen, hält Medbase fest. Aber auch seine «herabsetzenden Äusserungen gegenüber einer Journalistin». Medbase distanziert sich davon.

Der Mediziner hatte der Tagblatt-Autorin ein «feuchtes Träumchen» unterstellt und sie in die Nähe des nationalsozialistischen Propagandaministers Josef Goebbels gerückt, indem er schrieb: «Wäre Ihr Artikel vor 80 Jahren im ‹Völkischen Beobachter› erschienen, Joseph Göbbels hätte Sie als ‹Mein kleines Mädchen› bezeichnet.» Nach wenigen Stunden wurde der Beitrag auf seiner Facebook-Seite gelöscht oder die Einstellungen geändert – jedenfalls war er nicht mehr zu sehen. In dieser Zeit war mehrfach geteilt und von Schregels Anhängerschaft gelikt worden.

Standeskommission untersucht

Auf seine Äusserungen über die Journalistin hat am Freitag auch die kantonale Ärztegesellschaft reagiert. Sein Verhalten sei «inakzeptabel». Die Ärztegesellschaft distanziert sich «in aller Form von einem derart persönlichkeitsverletzendem Verhalten eines ihrer Mitglieder». Sie hat denn auch ein Verfahren gegen Schregel bei der Standeskommission eingeleitet. Diese muss nun untersuchen, inwieweit er den Verhaltenskodex der Ärzteschaft verletzt haben könnte.

Auf die Frage, ob sein Vorgehen auch mit den Coronapositionen Schregels zu tun habe, antwortet Jürg Lymann, Präsident der St.Galler Ärztegesellschaft: «In erster Linie geht es um sein Verhalten gegenüber der Journalistin.» Die Standesordnung der FMH schreibe ihren Mitglieder vor, sich auch ausserberuflich gewissenhaft zu verhalten.

Grundsätzlich distanziere er sich von den Coronapositionen Schregels, aber: «Sie sind nicht Inhalt des Verfahrens bei der Standeskommission.» Dem Wattwiler Arzt drohen Massnahmen von einer Busse bis zu mehreren Zehntausend Franken, oder auch ein Ausschluss aus der Ärztegesellschaft.