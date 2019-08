128 Alpstein-Gipfel sind sein Ziel – Der Aufstieg aufs 2193 Meter hohe Öhrli ist geschafft Tobias Balcar aus Appenzell will alle Gipfel des Alpsteins besteigen. Zwei Jahre nimmt er sich Zeit dafür. Mit seinem Projekt #128summits will der 39-Jährige gleichzeitig ein Zeichen für den Klimaschutz setzen. Tim Naef

Tobias Balcar aus Appenzell möchte alle 128 Gipfel des Alpsteins besteigen. (Bild: Raphael Rohner)

Sämtliche 128 Gipfel im Alpstein

Gipfel Meter über Meer Fänerenspitz 1506 Kamor 1751 Kastensattel 1678 Hoher Kasten 1794 Rohrsattel 1590 Stauberen 1745 Stauberenchanzel 1860 Hüser 1951 Kirchli 1914 Furgglenzahn 1758 Hochhus 1926 Saxer Lücke 1649 Kreuberg I 1884 Kreuzberg II 1970 Kreuzberg III 2020 Kreuzberg IV 2059 Kreuzberg V 2054 Kreuzberg VI 2044 Kreuzberg VII 2065 Kreuzberg VIII 2056 Roslenfirst (Saxerfirst) 2151 Roslensattel 2099 Chreialpfirst 2126 Ruchbüel 2106 Mutschensattel 2069 Mutschen 2122 Gätterifirst 2099 Gulmen 1994 Alp Sigel 1738 / 1743 Bogartenfirst 1811 Bogartenmannli 1730 Föhrenkante 1659 Bogartenlücke 1715 Dreifaltigkeit - Ostturm 1762 Dreifaltigkeit - Mittlerer Turm 1760 Dreifaltigkeit - Westturm 1800 Marwees 2056 Widderalpsattel 1856 Bötzelsattel 1865 Bötzelchopf 1911 Widderalpstöck - P. 1893 1893 Widderalpstöck - Neues Südplättli 1930 Widderalpstöck - Fähnligipfel 1986 Widderalpstöck - Mittelgipfel 2058 Widderalpstöck - Namenloser Turm 2020 Widderalpstöck - Hauptgipfel 2066 Hundstein 2157 Freiheit 2140 Rot Turm 2002 Freiheittürm - Östlicher Turm 2107 Freiheittürm - Westlicher Turm 2110 Nadlenspitz 2030 Schafbergsattel 2070 Fälenschafberg 2104 Schafbergturm 2128 Fälentürm 2184 / 2216 / 2224 Löchlibettersattel 2162 Rotsteinpass 2120 Altmannsattel 2368 Altmann 2435 Zwinglipass 2011 Nädliger 2321 / 2303 Nädligersattel 2260 Girenspitz 2253 Moor 2342 Tristen 1922 / 1920 Jöchli 2335 Jöchlisattel 2290 Schafbergchöpf 2318 Wildhuser Schafberg 2373 Schafbergwand 1908 Ebenalp 1640 Zisler 1745 Chlus 1726 Chalberer 1771 Filderchöpf 1770 / 1761 Schäfler 1925 Läden 1886 Filderbettersattel 1810 Altenalptürm - Östlicher Turm 1995 Altenalptürm - Mittlerer Turm 2033 Altenalptürm - Westlicher Turm 2034 Steckenbergsattel 1751 Lötzlisalpsattel 1900 Hängeten 2211 Öhrlisattel 2119 Öhrli 2194 Höch Nider-Sattel 2121 Höch Nideri 2246 Hüenerberg 2312 Hüenerbergsattel 2325 Grüenböhl 2186 Girenspitz 2448 Ageteplatte 1896 Rossmad 2103 Wagenlücke 2075 Säntis 2502 Chalbersäntis 2377 Wisswand 2346 Hundstein 1903 Gir 2168 Spitzbergli 2137 / 2119 Grauchopf 2218 Grenzchopf 2193 Grüenhorn 2140 Kluckerplatte 2080 Silberplattensattel 2072 Silberplatten 2158 Silberplattenchöpf 2109 / 2099 Stosssattel 2044 Stosssattel 2111 Lauchwissattel 1829 Gamschopf 1959 Gamsturm 1940 Scherenspitzen 1926 Scherenturm 1907 Schwarzchopf 1949 Unghüür 1817 Schattenwand 1851 Schafwisspitz 1987 Stöllen 1967 Oberwischopf 1915 Lütispitz 1986 Windenpass 1630 Neuenalpspitz 1817 Risipass 1459 Stockberg 1781 Kronberg 1663

Das Projekt #Summit128

Das Ziel des Projekts ist die CO2-neutrale Besteigung sämtlicher 128 Gipfel im Alpstein. Initiator Tobias Balcar aus Appenzell möchte mit der «Challenge zusätzlich noch mit einer Aktion gegen den Klimawandel verbinden».

Das Team

Tobias Balcar.

Der geborene St.Galler wuchs in Steinegg nahe Appenzell auf, wo er noch heute lebt. Bereits früh verbrachte Tobias Balcar viel Zeit im Alpstein. Dadurch erlebte er «hautnah mit, wie sich die Bergwelt aufgrund des immer wärmeren Klimas in den vergangenen Jahren drastisch verändert hat». Mit seinem Projekt #summit128 will er etwas gegen diese Entwicklung tun.



Lukas Hinterberger.

Unterstützt Balcar bei schwierigen Routen und wenn geklettert wird: Lukas Hinterberger. Dieser bestieg mit zwölf Jahren seien ersten 4000er, den Weissmies und den Castor. Seit 2018 absolviert Hinterberger die Ausbildung zum Bergführer.

Aska

Mino

Die Hunde Aska und Mino sollen bei möglichst vielen Besteigungen dabei sein.