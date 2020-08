Alkoholisierter 21-Jähriger prallt bei Rüthi mit VW-Bus in Betonpfeiler Am Samstagabend ist ein alkoholisierter 21-Jähriger zwischen Rüthi und Oberriet mit einem VW-Bus in einen Betonpfeiler geprallt. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Dabei wurde ein 29-jähriger Mitfahrer unbestimmt verletzt.

Das Auto kam auf der linken Seite zum Stillstand. Bilder: Kantonspolizei St.Gallen

Es entstand ein Sachschaden von rund 40'000 Franken.

(dar/kapo) Der 21-Jährige war am Samstagaben um 20:25 Uhr mit drei Mitfahrern von Rüthi in Richtung Oberriet (Hirschensprung) unterwegs. Dabei prallte er mit der rechten Fahrzeugfront in einen Betonpfeiler am rechten Strassenrand. Der VW-Bus wurde nach links abgewiesen, überschlug sich und kam auf der linken Fahrzeugseite liegend zum Stillstand. Der Fahrer und zwei weitere Mitfahrer im Alter von 28 und 32 Jahren kamen mit dem Schrecken davon.

Ein 29-jähriger Mitfahrer wurde indes unbestimmt verletzt. Er wurde durch die Rettung vor Ort erstversorgt und danach durch die REGA ins Spital geflogen. Herumfliegende Fahrzeugteile beschädigten Einrichtungen einer nahen Liegenschaft. Die Strasse war während der Unfallaufnahme blockiert. Es entstand Sachschaden von mehr als 40'000 Franken. Weiter stand die Feuerwehr Rüthi für die Verkehrsregelung und die Strassenräumung im Einsatz.