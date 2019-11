«Alarmierender Boom» von Bauernhaus-Abrissen im Kanton St.Gallen: Landschaftsschützer kritisieren Regierung In einem offenen Brief an Regierungsrat Marc Mächler übt die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz Kritik an der Regierung des Kantons St.Gallen. Laut der Stiftung werden im Kanton St.Gallen zu viele Bauernhäuser abgerissen.

Bauernhäuser prägen das Bild einer Landschaft – werden zu viele der Bauten abgerissen? (Symbolbild: Keystone)

(pd/bro) «Der Abbruch der regionaltypischen Bauernhäuser im Kanton St.Gallen geht im Schnellzugstempo weiter», schreibt Raimund Rodewald, Geschäftsleiter der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, am Dienstag in einem offenen Brief. Das Schreiben ist an den Vorsteher des St.Galler Baudepartements, Marc Mächler, sowie an die Medien adressiert.

20 Baugesuche im Oktober 2019

Raimund Rodewald, Geschäftsleiter Stiftung Landschaftsschutz Schweiz.

(Gaetan Bally/Keystone)

Seit Anfang Oktober 2019 wurden gemäss Rodewald im Kanton St.Gallen 20 Baugesuche für Abrisse von teils alten, landschaftsprägenden Bauernhäusern und für Ersatzneubauten ausserhalb der Bauzone publiziert. Die Qualität der Ersatzneubauten lasse in den meisten Fällen zu wünschen übrig. Rodewald schreibt:

«Ich denke, dass bei der seinerzeitigen Lancierung der St. Galler Standesinitiative für den erleichterten Abriss und Wiederaufbau der Bauernhäuser niemand solche exzessiven Ausmasse wollte.»

Rodewald ergänzt:

«In Anbetracht des Baubooms, der unser baukulturelles Erbe ausserhalb der Bauzone massiv bedroht, möchte ich Sie bitten, raschmöglichst Vorkehrungen zu treffen, diese Entwicklung in normale Bahnen zu lenken.»

Regierungsrat Marc Mächler, Vorsteher des Baudepartements des Kantons St.Gallen. (Bild: Regina Kühne)

Im Amt für Raumentwicklung und Geoinformation des Kantons St.Gallen (Areg) würden «massive Kapazitätsengpässe» herrschen, um diese Abrissflut rechtlich bewältigen zu können, heisst es weiter.