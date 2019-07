Ärger mit dem Handelsregister: St.Galler Kantonsräte kritisieren lange Wartezeiten Die St.Galler Handelsregister-Abteilung arbeite zu langsam, bemängeln drei CVP-Kantonsräte. Auf Einträge und Änderungen müsse man teils über sechs Wochen warten. Die Parlamentarier fordern, dass die Regierung Massnahmen trifft – und zwar rasch. Adrian Vögele

Die St.Galler Regierung muss Antworten zum Pendenzenberg in der Handelsregister-Abteilung liefern. (Bild: KEYSTONE/Christian Beutler)



Der Staat steht bei Firmengründungen im Kanton St.Gallen auf dem Schlauch: So lässt sich – salopp gesagt – die Kritik dreier CVP-Kantonsräte am kantonalen Amt für Handelsregister und Notariate zusammenfassen. Christoph Bärlocher, Boris Tschirky und Patrick Dürr werfen dem Amt vor, Neueintragungen und Änderungen im Handelsregister viel zu langsam zu bearbeiten. Es könne momentan «gut und gerne sechs bis acht Wochen» dauern, bis die Kunden den neuen Auszug aus dem Register bekämen, heisst es in einer Interpellation der drei Parlamentarier. Anwälte, Notare, Treuhänder und Vertreter der Wirtschaft seien unzufrieden bis verzweifelt.

Christoph Bärlocher, St.Galler CVP-Kantonsrat. (Bild: Urs Bucher)

Nicht nur für Neugründungen ist das Register bedeutend: Auch für grössere Offerten müssten Unternehmen heute oft einen aktuellen Auszug aus dem Handelsregister vorlegen können, schreiben die CVP-Politiker. Die wirtschaftlichen Folgen solcher Verzögerungen seien unter Umständen massiv – und das Signal an potenzielle Firmengründer verheerend: Wenn es bis zu zwei Monate dauere, bis eine Gesellschaft im Handelsregister eingetragen sei, dann könne man auf Standortförderung gleich ganz verzichten, so die Schlussfolgerung der Kantonsräte. Stattdessen würden diese Gesellschaften wohl in Nachbarkantonen gegründet.

Amtsleiter verweist an die Regierung

Die attackierte St.Galler Behörde äussert sich vorläufig nicht zu den Vorwürfen. Es sei Aufgabe der Regierung, die Interpellation zu beantworten, teilt Amtsleiter Clemens Meisterhans mit. Auch wenn die Hauptabteilung Handelsregister direkt angesprochen sei, «können wir vor der Bekanntgabe der Antwort der Regierung keine Stellungnahme abgeben». Sicher ist: Die Abteilung Handelsregister war schon früher im Fokus der Politik. Die Staatswirtschaftliche Kommission prüfte im vergangenen Jahr die Arbeit der Behörde. «Im Amt fehlen insbesondere personelle Ressourcen, was zu langen Bearbeitungszeiten führt», heisst es im Bericht der Kommission. Auch wegen «andauernder Projekte», etwa in der Informatik, sei das Amt «stark gefordert». Bei hohen Pendenzenzahlen müsse die Abteilung sogar auf Aufgaben verzichten und könne nur noch das Nötigste erledigen. Das Amt habe die Probleme aber erkannt und arbeite an Lösungen, stellt die Kommission fest. Dennoch: Eine Wartezeit von einem Monat oder länger entspreche nicht den Vorstellungen der Beteiligten. Zwei bis drei Wochen seien «akzeptabel».

Effizienzvergleich mit anderen Kantonen verlangt

Der aktuelle Vorstoss der CVP-Kantonsräte deutet nicht darauf hin, dass sich die Lage seit den Kontrollen der Staatswirtschaftlichen Kommission entspannt hat. Die Parlamentarier verlangen nun von der Regierung Vorschläge, wie der Output der Handelsregister-Abteilung gesteigert werden könnte und fordern eine kurzfristige Überbrückung der Personalengpässe. Zugleich wollen sie Auskunft dazu, wie effizient die Behörde im Vergleich mit anderen Kantonen arbeitet.

Im Thurgau sind Verzögerungen von mehreren Wochen die absolute Ausnahme, wie es beim Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen in Frauenfeld heisst. Die Mehrheit der Einträge und Mutationen werde innert weniger Tage abgeschlossen. Dass der Thurgau deswegen bei Start-ups beliebter wäre als St.Gallen, lässt sich allerdings nicht feststellen: Die Zahl der Neueintragungen hat hier in gleichem Mass abgenommen wie in St.Gallen.