Adrenalinkick auf eigene Gefahr: Wie eine Wasserrutsche am Open Air Frauenfeld für den grossen Nervenkitzel sorgen soll Die schnellste windgetriebene Wasserrutsche der Welt kommt ans Open Air Frauenfeld. Doch wie gefährlich ist es, sich durch eine Röhre schiessen und in die Luft katapultieren zu lassen? Unfälle mit einer mobilen Wasserrutsche vor einem Jahr in Steckborn werfen Fragen auf. Die Beratungsstelle für Unfallverhütung mahnt zur Vorsicht. Daniel Walt

«Wenn man sich an die Instruktionen unseres Personals hält, tendiert die Gefahr gegen null.» Das sagt Matthias Schneider, Mediensprecher von Coca-Cola Schweiz, über «Thunderstorm» (deutsch: Gewitter). Eine Anlage mit diesem Namen wird von Donnerstag bis Samstag am Open Air Frauenfeld zum Einsatz kommen.

Eine Turbine erzeugt eine Windgeschwindigkeit von bis zu 100 km/h – dadurch werden Rutschbegeisterte durch eine 28 Meter lange, abgedunkelte Röhre geschossen. In der Folge werden die Besucher über eine Schanze bis zu 15 Meter weit katapultiert, bevor sie nach ein paar Sekunden freien Falls in einem grossen Luftkissen landen, wie das Werbevideo des Unternehmens zeigt:

«Ein einzigartiges Erlebnis»

Coca-Cola Schweiz hat «Thunderstorm» in mehrjähriger Arbeit gemeinsam mit der Firma Klarer Freizeitanlagen AG aus Hallau entwickelt. Die Rutsche ist Teil der Imagekampagne von Coca-Cola für das Getränk Fanta. Matthias Schneider sagt:

«Die Installation passt perfekt zu unserer Zielgruppe: Sie soll Spass bringen und ein einzigartiges Erlebnis ermöglichen.»

Nachdem ein Prototyp der Anlage im vergangenen Jahr am Arboner Seenachtsfest aufgebaut wurde, kommt die laut dem Unternehmen schnellste windgetriebene Wasserrutsche der Welt in ihrer finalen Version nun in Frauenfeld zum ersten Mal zum Einsatz – die Besucher rutschen kostenlos. In der Folge wird «Thunderstorm» auch an Grossanlässen in anderen Landesteilen präsentiert.

«Risiko auf Minimum beschränken»

In Steckborn hatte im vergangenen August ein Veranstalter namens Promotion Tools mit seiner mobilen Wasserrutsche «Summerslide» für negative Schlagzeilen gesorgt. Der Betrieb musste gestoppt werden, nachdem sich mehrere Personen teils schwer verletzt hatten – in den Medien war von Rückenblessuren und gebrochenen Rippen zu lesen, eine Betroffene berichtete sogar davon, kurzzeitig das Bewusstsein verloren zu haben.

Was sagt Coca-Cola Schweiz zu möglichen Gefahren ihrer Rutsche «Thunderstorm»? «Unsere Anlage ist in einem aufwändigen Prozess zertifiziert und von den Behörden zugelassen worden. Wir mussten zahlreiche Sicherheitsauflagen erfüllen – richtigerweise», sagt Matthias Schneider. Es gebe zudem jedes Mal auch noch eine Abnahme vor Ort, und geschultes Fachpersonal instruiere die Gäste vor dem Rutschen ausführlich.

So sieht die «Thunderstorm»-Wasserrutsche aus. (Bild: pd)

Deshalb geht das Unternehmen laut Matthias Schneider davon aus, dass sich Verletzungen wie solche in Steckborn bei «Thunderstorm» nicht ereignen werden.

«Die Sicherheit ist oberstes Kriterium – wir tun das Menschenmögliche, um das Risiko auf ein absolutes Minimum zu beschränken.»

Trotzdem: Coca-Cola lässt sämtliche Teilnehmende vor dem Rutschen einen Haftungsausschluss unterschreiben, wie Schneider auf eine entsprechende Frage erklärt.

«Dann schreiten wir sofort ein»

Joachim Bodmer, Mediensprecher des Open Air Frauenfeld, hält fest, es sei grundsätzlich der Entscheid der Festivalpartner, wie sie sich am Open Air präsentierten. «Das Wichtigste bei uns ist die Musik. Wie die Wasserrutsche bei den Festivalgängern ankommt, wird sich zeigen», sagt Bodmer.

Joachim Bodmer, Mediensprecher Open Air Frauenfeld. (Bild: Andrea Stalder)

Coca-Cola habe Auflagen zum Betrieb der Rutsche erhalten, und diese seien allesamt erfüllt worden. Die Verantwortung für den Betrieb der Rutschbahn liegt laut Bodmer bei Coca-Cola. Was, wenn es zu Problemen oder gar Verletzten kommen sollte? «Dann würden wir sofort einschreiten», sagt Joachim Bodmer.