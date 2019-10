Abwahl von Nationalrat Brunner: Die Listenverbindung mit der SVP war ein Fehlgriff Die FDP Thurgau hat mitgeholfen, den dritten SVP-Sitz zur retten − auf Kosten ihres eigenen Nationalrats. Christian Kamm

Auf die falsche Listenverbindung gesetzt: Hansjörg Brunner und FDP-Präsident David H. Bon. (Bild: Reto Martin)

War die Liste zu schwach besetzt? Hat das Engagement gefehlt? Nach der Wahl ist man auf der Suche nach Erklärungen, weshalb der einzige FDP-Nationalrat Hansjörg Brunner abgewählt worden ist, immer schlauer als vorher. Zudem lassen sich Schlussfolgerungen rechnerisch untermauern. Eine dieser Erkenntnisse heisst: Die Listenverbindung mit SVP und EDU war für die Freisinnigen diesmal eine denkbar schlechte Wahl.

Weil nicht nur die FDP selber schwächelte und 1,5 Prozentpunkte verlor, sondern auch die vermeintlich unangreifbare SVP 3,2 Prozent einbüsste, hat am Sonntag nicht die SVP die FDP gestützt. Sondern umgekehrt die FDP der SVP dabei geholfen, ihr drittes Mandat zu verteidigen − und darüber den eigenen Sitz eingebüsst. 3327 Stimmen fehlten der FDP in der entscheidenden Verteilung, um den dritten Sitz der SVP/FDP/EDU-Listenverbindung zu erobern. So aber ging das Mandat an die SVP und jenes der FDP eben verloren.

Hansjörg Brunner hätte gerettet werden können

Dabei hätte es für die FDP, wie man jetzt nachrechnen kann, erfolgreiche Alternativen gegeben. Variante eins: Wären die Freisinnigen mit der Mitte-Listenverbindung von CVP, BDP und EVP ins Geschäft gekommen, würde Hansjörg Brunner weiterhin nach Bern fahren. Schon in der ersten Verteilung hätten klare Verhältnisse geherrscht: Zwei Sitze für Rot-Grün, zwei Sitze für die Mitte (davon einer für die FDP) und nur noch zwei für die SVP, die anstelle der FDP jetzt im Jammertal stecken würde.

Sogar mit der EVP besser gefahren

Variante zwei: Wäre die FDP mit den Grünliberalen eine Listenverbindung eingegangen, hätte sie dem Wahlausgang ebenfalls getrost entgegenschauen können − ein FDP-Sitz bereits in der ersten Verteilung. Dieses Szenario hätte der SVP ausserdem ihre drei Sitze beschert, hingegen nur einen für Links-Grün. Im Rückblick werden sich deshalb auch die Grünliberalen fragen müssen, was letztlich ihrer politischen Mission mehr entspricht: den liberalen Sitz zu stabilisieren oder, wie geschehen, mitzuhelfen einen zweiten klar links-grünen Sitz zu installieren. Aber auch hier gilt, dass man nicht vorher wissen kann, was nachher passiert. Denn die GLP war der Links-Grünen Verbindung mit dem klaren Ziel beigetreten, den zusätzlichen Sitz selber zu erobern.

Um die Unberechenbarkeiten des Proporzes noch etwas weiter zu treiben: Sogar mit der Kleinstpartei EVP (Wähleranteil 2,7 Prozent) als Listenpartner stünde die FDP nicht da, wo sie heute steht. Bereits in der zweiten Verteilung wäre der FDP-Sitz im Trockenen gewesen. Links-Grün und SVP kämen auf je zwei Sitze, die CVP auf einen.

Die FDP hat also, rein arithmetisch betrachtet, am 21. Oktober die falschen Partner gewählt. Gleichzeitig kann sie sich aber damit trösten, dass gar keine parteiübergreifende Listenverbindung einzugehen, auch keine Lösung gewesen wäre. Auf sich allein gestellt, hätten die Freisinnigen keine Chance gehabt, ihren Sitz zu verteidigen.