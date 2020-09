Kommentar Abstimmung über Ergänzungsbau zum Thurgauer Regierungsgebäude: Zu viel Schweigen um eine gute Sache Für die Kantonsregierung und die Verwaltung steht beim Urnengang vom 27. September viel auf dem Spiel. Trotzdem gibt es das Pro-Komitee bis jetzt nur auf dem Papier.

Christian Kamm.



Urs Jaudas

Eigentlich hätte die Thurgauer Politik längst zur Hochform auflaufen müssen. Mit Pauken und Trompeten. Jetzt, wo ein 40-Millionen-Franken-Projekt für einen Ergänzungsbau zum Regierungsgebäude auf dem Tisch liegt. Bereits am 27. September wird die Stimmbevölkerung über den Kredit entscheiden. Die zuständige Regierungsrätin Carmen Haag macht ihren Job, die einzige Tageszeitung ebenso.

Und was macht das Abstimmungskomitee, das es offenbar gibt, das aber bis dato unsichtbar geblieben ist? Nichts.

Natürlich: Es gibt keine organisierte Gegnerschaft zu dieser Vorlage. Sie wurde im Kantonsparlament haushoch mit 107 zu 3 Stimmen angenommen. Gut möglich, dass man sich in diesen Kreisen deshalb in einer Art Blase wähnt. Dort wird geflüstert: Nur nicht zu offensiv vorgehen. Ja keine schlafenden Hunde wecken. Es wird auch ohne Begleitmusik schon gut gehen.

Das Jahr 2005 als Warnung

Ein 40 Millionen schweres Bürogebäude für Kantonsangestellte als abstimmungspolitischer Selbstläufer? Wenn das nur kein Trugschluss ist. Die Älteren in der Thurgauer Politikergilde sollten auch noch das warnende Beispiel von 2005 vor Augen haben, als EDU-Kantonsrat Daniel Wittwer praktisch im Alleingang eine Vorlage für ein neues Verwaltungsgebäude an der Urne zu Fall brachte.

Um das Paradoxon perfekt zu machen: Im Unterschied zu 2005 gibt es bei dem, was nun zur Entscheidung ansteht, rein gar nichts zu verstecken. Vielmehr liesse sich doch laut und deutlich sagen:

Das ist ein sinnvolles, ausgereiftes und überzeugendes Projekt.

Der Bedarf ist ausgewiesen, der Vorschlag plausibel und es können mit der räumlichen Konzentration Synergien in der Verwaltung geschaffen werden.

Transparent gearbeitet

Auf 43 verschiedene Standorte ist die Kantonsverwaltung in Frauenfeld heute verteilt. Mehr als die Hälfte der rund 1600 Arbeitsplätze befindet sich in 25 Mietobjekten. 300 Arbeitsplätze lassen sich nun an bester Lage unter einem Dach zusammenfassen. Und dabei hohe Mietkosten sparen. Der Kanton rechnet in der Abstimmungsbotschaft mit Einsparungen von jährlich 630000 Franken. Vor allem aber:

Man hat die Lektion aus dem Debakel von 2005 gelernt. Diesmal wurde bis zuletzt transparent gearbeitet.

Das Fundament für den geplanten Neubau bildet eine weitsichtige Strategie. In kluger Voraussicht wurde schon vor Jahrzehnten damit begonnen, die betreffenden Grundstücke zu kaufen, damit das Frauenfelder Regierungsviertel eines Tages eine sinnvolle städtebauliche Erweiterung erfahren kann. Dieser Tag ist nun gekommen. Nicht mit einem zweiten Prunkbau à la Regierungsgebäude, sondern in Form eines Zweckbaus mit Holz aus dem Thurgauer Staatswald. Zu Recht sagt deshalb Regierungsrätin Carmen Haag: Wir haben das Land, wir haben das Geld – wieso sollen wir nicht bauen? Auch jedes Wirtschaftsunternehmen würde in dieser Ausgangslage nichts anderes tun.

Die grüne Wiese ist keine Alternative

Jedes Projekt hat seine Angriffspunkte. Das ist auch in diesem Fall so. Zum Beispiel: Warum gerade hier und nicht womöglich anderswo günstiger bauen? Der Kanton könnte doch den Bauplatz im Zentrum teuer verkaufen und dafür auf der grünen Wiese am Frauenfelder Stadtrand bauen. Wirklich? Um damit der Zersiedelung Vorschub zu leisten? Das kann sich der Kanton angesichts seiner Vorbildfunktion in der Tat nicht leisten. Oder die Frage: Warum kein Hochhaus, bei dem sich auf kleinstem Raum am meisten Arbeitsplätze unterbringen lassen?

Man stelle sich vor: Die Kantonshauptstadt erhält, nachdem gerade der hässliche Bettenturm des Kantonsspitals abgebrochen worden ist, nun einen Verwaltungsturm.

Als bürokratische Trutzburg im Rücken des Regierungsgebäudes. Das würden wohl nicht einmal die Oberthurgauer den Frauenfeldern wünschen. Und die künftigen Spottnamen für diesen architektonischen Sündenfall mag man sich lieber nicht vorstellen.

In Dialog mit Bevölkerung treten

Es bleibt dabei: Die grössten Gegner dieser Vorlage sind die Befürworter, die sich nicht trauen, in den Dialog mit der Stimmbevölkerung zu treten und engagierte Überzeugungsarbeit zu leisten. Eine völlig unverständliche Haltung. Bleibt zu hoffen, dass sie sich am 27. September angesichts des Abstimmungsresultats nicht sogar als unverzeihlich herausstellen wird.