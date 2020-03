Abstand halten: Gruppenbildungen von mehr als 15 Personen werden in St.Gallen nicht toleriert Die Kantons- und Stadtpolizei St.Gallen weisen darauf hin, dass die vom Bundesrat beschlossenen Massnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus einzuhalten sind. Wichtig ist zudem, dass das Abstandhalten bei jeglichen Kontakten eingehalten wird.

Die Leute werden aufgefordert auch beim Anstehen Abstand zu halten. Bild: Alexandra Wey / KEYSTONE

(pd/evw) In einer Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen weisen die Kantons- und Stadtpolizei St.Gallen darauf hin, dass die vom Bundesrat beschlossenen Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus wichtig zur Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung sind. Sie haben von der Regierung des Kantons St.Gallen und dem Stadtrat der Stadt St.Gallen den Auftrag erhalten, diese umzusetzen. Um eine dieser Massnahmen zu nenne, dass Personengruppen mit mehr als 15 Personen nicht toleriert werden. Wichtig sei zudem, dass das Abstandhalten bei jeglichen Kontakten eingehalten wird.

Laut der Medienmitteilung appelliere die St.Galler Polizei an dieser Stelle an die Eigenverantwortung, an die Vernunft und den gegenseitigen Respekt der St.Galler Bevölkerung. Trotzdem werden in Zukunft Gruppen mit mehr als 15 Personen angewiesen sich aufzulösen.

Bislang stossen die Polizistinnen und Polizisten bei ihren Amtshandlungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus auf sehr viel Verständnis, spüren aber auch die Unsicherheiten. «Wir hoffen auch weiterhin auf Verständnis und Kooperation. Es geht um die Gesundheit von uns allen!»