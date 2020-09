«Absolut unsinnig» nennen manche St.Galler Schulträger die Regelung, die Kirchen bangen um ihren Einfluss: Debatte um Fach Ethik, Religionen, Gemeinschaft flammt wieder auf Im Kanton St.Gallen teilen sich Schule und Staat das Unterrichtsfach Ethik, Religionen, Gemeinschaft. Drei Parlamentarier möchten das ändern. Sie kritisieren die Aufteilung der Klassen und den Status der Kirchen, der «nicht mehr zeitgemäss» sei. Die Kirchen verteidigen ihren Status.

Schule oder Kirchen? Im Fach Ethik, Religionen, Gemeinschaft müssen sich Eltern und Kinder entscheiden.

«Ausgerechnet in dem Fach, das Gemeinschaft im Namen trägt, werden Klassen geteilt», sagt Sandro Wasserfallen. Gemeinsam mit Ruedi Blumer (SP) und Katrin Frick (FDP) hat der SVP-Kantonsrat eine Motion zum Fach Ethik, Religionen, Gemeinschaft (ERG) eingereicht. Im Kanton St. Gallen entscheiden die Eltern, ob ihre Kinder die Variante ERG-Schule besuchen oder die Variante ERG-Kirchen, die von Kirchenlehrpersonen unterrichtet wird. Je nach Gemeinde von katholischen oder evangelischen. Das Modell ist schweizweit einzigartig.



Sandro Wasserfallen, SVP-Kantonsrat

Er habe die Erfahrung gemacht, dass häufig reformierte und katholische Schüler ERG-Kirchen besuchten, muslimische und konfessionslose ERG-Schule, sagt Wasserfallen. «Das ist nichts anderes als Separation in einem sensiblen Bereich und dies bietet Nährboden für Parallelgesellschaften.» Die Motionäre laden die Regierung dazu ein, einen Entwurf vorzulegen, dass das Fach ab dem Schuljahr 2021/22 ausschliesslich von den Schulen unterrichtet wird. Sie wollen dies gesetzlich verankert sehen.

Ruedi Blumer, SP-Kantonsrat

Die Motionäre betonen: Die Kritik richtet sich nicht gegen die Kirche. «Wir finden den Religionsunterricht sehr wichtig und er soll im Lehrplan bleiben», sagt Ruedi Blumer. Doch es sei «nicht mehr zeitgemäss, dass in einer säkularen Gesellschaft den Konfessionen ein solches Gewicht im Lehrplan der Volksschule gegeben wird», heisst es im Vorstoss. Es ist nicht der erste dieser Art.



«Nicht nur für Frömmigkeit der Gläubigen zuständig»



Martin Schmidt, Kirchenratspräsident evangelisch-reformierte Kirche Kanton St.Gallen

Den Kirchen stösst dies bitter auf. Die Motionäre würden den Eindruck entstehen lassen, die Kirchen seien nur «geistlich» unterwegs und könnten keinen Beitrag an die religiös-ethische Bildung leisten, sagt Martin Schmidt, Kirchenratspräsident der Evangelisch-reformierten Kirche im Kanton St.Gallen. «Dabei sind wir nicht nur für die Frömmigkeit der Gläubigen zuständig. Als Landeskirche sehen wir unseren Auftrag auch in der partnerschaftlichen Unterstützung des Staates.» Diese Partnerschaft sei sehr gut – in der Spitalseelsorge, der Diakonie, der Sozialarbeit und auch in der Bildung.

Auch die katholische Kirche betont die gute Partnerschaft mit dem Staat.

Das Argument des gemeinschaftlichen Unterrichts, das die Motionäre anführen, möchte Franz Kreissl, Pastoralamtsleiter des Bistums St.Gallen, nicht stehenlassen. Er habe vier Kinder durch das St. Galler Schulsystem gebracht. «Sie hatten öfters Unterricht, in denen die Klassen getrennt waren.» Schmidt sagt: «Wenn eine Kirchenlehrperson über Evolution und Schöpfung oder ethische Fragen spricht, eröffnet das den Schülern neue Perspektiven.»

Die Idee bei der Einführung des Faches ERG sei gewesen, dass «Schüler nicht nur auf Stammtischniveau über Religion sprechen sollen». Diese Einführung liegt bald drei Jahre zurück. Derzeit läuft eine Evaluation des Lehrplans 21.



Benedikt Würth nennt den Vorstoss Unsinn



Stefan Kölliker, St.Galler Bildungschef

Bildungschef Stefan Kölliker hält sich bezüglich dieser Evaluation bedeckt. Er sagt, die Steuergruppe des Projekts Lehrplan – unter Leitung eines Erziehungsrats und mit Vertretungen der Schulträger, Schulleitungen und Lehrerschaft – habe «einige wenige Punkte» erkannt, bei denen Anpassungen möglich seien. Die Organisation des ERG-Unterrichts werde ebenfalls diskutiert. Sollte es zu Änderungen kommen, werden diese ab dem Schuljahr 2021/22 wirksam.

Benedikt Würth, Finanzchef Kanton St.Gallen

Pointiert äussert sich in seinen letzten Tagen als Regierungsrat hingegen Benedikt Würth zu den «Bestrebungen einiger Parlamentarier», das Fach ERG umwälzen zu wollen.

«Da will das Parlament direkt in den Lehrplan eingreifen. Das ist ein Unsinn.»



Die Motionäre sind indes nicht allein mit ihrer Kritik. Der Verband St.Galler Volksschulträger (SGV) habe das gleiche Ziel, «wenn auch teilweise aus etwas anderen Beweggründen», sagt Präsident Christoph Ackermann. In einer Umfrage mit 88 Teilnehmern auf Primarstufe kam heraus, dass an zehn Schulen ausschliesslich die Schule den ERG-Unterricht übernimmt, an zwei ausschliesslich die Kirche. Dass das Fach nur «teilweise gesetzeskonform» umgesetzt werde, sei ein klares Indiz dafür, dass die Aufteilung schlecht praktikabel sei, so Ackermann. Viele Eltern seien mit der Wahlpflicht überfordert. Gemäss Bildungsdepartement besuchten in der Primarschule zuletzt 61 Prozent der Schüler ERG-Schule, in der Oberstufe waren es 45 Prozent.



Nur drei Rückmeldungen waren positiv



Christoph Ackermann, Präsident Verband St.Galler Volksschulträger

Rund die Hälfte der Schulträger habe in der Umfrage freiwillig einen Kommentar abgegeben, sagt Ackermann. «Nur drei davon sind positiv.» Der Rest habe sich zwischen «absolut unsinnig», «aufwendig und zu teuer» und «kompliziert» bewegt. In der Oberstufe gebe es Schülerinnen und Schüler, die das Fach ERG-Kirchen wählten, «damit sie für einmal nicht mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund in der Klasse sein müssen». Genau um solchen Entwicklungen entgegenzuwirken, müssten aus Sicht des SGV ethische und religiöse Inhalte mit der ganzen Klasse thematisiert werden.