Kolumne Abgewiesene Asylanten brauchen Sackgeld Liechtenstein hat 38 000 Einwohner, elf Gemeinden – und bald einmal fünf Casinos. Mit dem Automatischen Informationsaustausch haben Hunderte Schweizer ihr Schwarzgeld aus dem Fürstentum abgezogen. Jetzt holen es die Liechtensteiner auf anderem Weg zurück. Von irgendetwas muss der verarmte Kleinstaat ja leben. Silvan Lüchinger

Croupier bei der Arbeit im Casino in St.Gallen. (Bild: Benjamin Manser)



Auf der Rheinbrücke Sevelen–Vaduz staut sich der Verkehr. Am Morgen Richtung Liechtenstein, am Abend Richtung Schweiz. Jetzt soll eine intelligente Brücke Abhilfe schaffen. Am Morgen führt die mittlere Spur nach Vaduz, am Abend Richtung Buchs. Das Fürstentum und der Kanton St. Gallen finden das interessant. Nur das Bundesamt für Strassen klemmt. Man müsse zuerst einen Projektverantwortlichen finden, heisst es dort. Viele, die es mit der Intelligenz einer Strasse aufnehmen können, gibt es halt nicht.

Silvan Lüchinger.

Die Gemeinde Au schafft zwischen dem Gemeindehaus und der Walzenhauserstrasse eine Begegnungsallee. Sie wird einen abgeschliffenen Hartbelag haben. Der bestehende Weg wird abgebrochen. Die Verbundsteine werden aber nicht einfach auf eine Deponie gekippt, sondern verschenkt. Die Gemeinde handelt damit nachhaltig und weitsichtig. Was weg ist, kann nicht mehr gegen das Rathaus geworfen werden.

Bundesasylzentrum Kreuzlingen. (Bild: Nana do Carmo)

Im Bundesasylzentrum Kreuzlingen warten künftig bis zu 300 abgewiesene Asylsuchende auf ihre Aus­reise oder Ausschaffung. Der Konstanzer Landrat Frank Hämmerle befürchtet, dass mit der Eröffnung des Zentrums mehr Abgewiesene über die nahe Grenze verschwinden werden. Er fordert die Schweiz auf, das Ausschaffungszentrum in die Nähe eines Flughafens zu verlegen. Oder die Asylsuchenden mindestens finanziell so auszustatten, dass die Einkaufsregion Konstanz auch etwas von ihnen hat.



Die Schulareale in der Gemeinde Oberriet erhalten immer wieder Besuch, der sich nicht zu benehmen weiss. Die Folge sind überquellende Abfallkübel und Sachbeschädigungen. Jetzt geht der Schulrat in die Gegenoffensive. Wochentags ab 20 Uhr, samstags und sonntags schon ab 17 Uhr ist die Umgebung der Schulhäuser Sperrgebiet. Das Betretungs­verbot gilt auch für Erwachsene, Zuwiderhandlungen werden angezeigt. Immerhin: Für die Sperrzeiten sind auch keine Steuern zu bezahlen.

Die St. Galler Grünen gehen mit drei Listen in die «Klimawahl 2019». Die Kandidatinnen und Kandidaten für die Hauptliste sind nominiert, ebenso jene, die auf der Liste der Jungen Grünen antreten werden. Nun hat der Kantonalvorstand von der Nominationsversammlung den Auftrag erhalten, auch noch eine ­Se­niorInnenliste zu erstellen. Getreu dem Wahlmotto findet darauf nur Platz, wer das Klimakterium hinter sich hat.

Marcel Dobler beim Skifahren in Flims. (Drohnenbild: Dobler)

Wie gut Marcel Dobler Ski fährt, lässt sich auf Facebook überprüfen. Der FDP-Nationalrat hat sich auf den Pisten von Flims von einer Drohne filmen lassen. Gesteuert wurde die fliegende Kamera von seiner Frau. Derzeit übt sie noch die Feinsteuerung. Pläne, Doblers Heldentaten künftig live aus dem Nationalratssaal zu übertragen, sind weit gediehen.



Die traditionellen Parteien haben es zunehmend schwer, eingeschriebene Mitglieder zu finden. Entsprechend bescheiden ist denn auch der Aufmarsch, wenn man sich einmal jährlich zur Hauptversammlung trifft. Der SP Alttoggenburg reichte dafür der Platz im Eventwagen des Vereins Energietal Toggenburg. Doch die Genossen können sich trösten: Die SVP Ausserrhoden braucht bald nur noch einen Zwillingswagen.



Beat Looser. (Bild: Martin Rechsteiner)

Er hat ein Jus-Studium begonnen, dann an die Pädagogische Hochschule gewechselt und von dort weiter als Leiter in einen Zürcher Jugendtreff. Später war er als Sozialpädagoge Versicherungsvertreter, Sekundarlehreraushilfe und in einem Call­center tätig. Zuletzt hat er ein Studium an der Pädagogischen Hochschule abgebrochen, um eine Beratungsstelle für Mobbingfälle zu gründen. Sollten die Rorschacher Beat Looser zum neuen Stadtpräsidenten wählen, müssen sie vor etwas keine Angst haben: Ein Sesselkleber wird er nicht.



Die Mädchen Flade, das Gallusschulhaus, in St.Gallen. (Bild: Benjamin Menser)



Ihren Platz im Himmel haben die Stadtsanktgaller Katholiken auf sicher. Jenen in der Katholischen Kantonssekundarschule nicht mehr. Wer an die Flade darf, entscheidet neuerdings nicht mehr die Konfession, sondern das Los. ­ 80 Sechstklässler hatten Pech – sie müssen in eine öffentliche Schule. Auch wenn sie mit der Religion nicht viel am Hut haben: Für manche Eltern ist das gleichbedeutend mit der Verurteilung zu Straflager statt dem Eintritt ins Paradies.