Abgebrannte «Sonne» in Oberriet: Tote identifiziert

Grossbrand in Oberrieter Restaurant: Zwei Tote und Hunderttausende Franken Schaden

In der Nacht auf Sonntag ist das Restaurant Sonne in Oberriet vollständig abgebrannt. Zwei Menschen fielen den Flammen zum Opfer. Das Lokal war aufgrund von Streitereien wegen Lärmimmissionen Anfang des Jahres in die Schlagzeilen geraten.