Live Ab heute ist die Einreise nach Deutschland und Österreich wieder möglich ++ Am Zoll keine Kontrolle ++ Im Einkaufszentrum Warteschlangen vor einzelnen Geschäften Im Uhrzeigersinn umfahren wir heute Montag den Obersee des Bodensees, erfahren die neue, alte Freiheit und sprechen mit Menschen darüber, was die geschlossenen Grenzen für sie bedeutet haben.

09:51 Uhr – Konstanz, Lago

Noch auf der Einfahrt in die Parkgarage des Einkaufszentrums will sich ein Mann nach unseren Einkaufsgelüsten erkundigen. Schnell stellt sich heraus: Es ist ein Berufskollege, ein Mitarbeiter einer Zürcher TV-Station.

Überall weisen Schilder daraufhin, dass Mund und Nase im Zentrum bedeckt sein müssen. In Deutschland gilt Maskenpflicht beim Einkaufen. Der Mann am Infostand weist Nichtmaskierte auf diese Pflicht hin. Hält sich ein Kunde nicht daran, kann er ihn zurückweisen. An Spitzentagen verzeichne das Lago 80'000 Kunden, «ganz so viele werden es heute nicht sein», sagt er.

Bereits reger Betrieb ist im Aldi. Vor der Drogeriekette dm bildet sich schon um 8.30 Uhr eine lange Schlange – Ladenöffnung ist erst um 9 Uhr. Die meisten Geschäfte und Boutiquen öffnen allerdings erst um 9.30 Uhr: Während der Coronakrise gelten verkürzte Öffnungszeiten. Mehrere Wartende sprechen Schweizer Mundart. Haben sie auf den Einkauf in Konstanz geplant? – Schweigen. Hinter der Maske wohl ein verlegenes Lächeln. Die Migros-Einkaufstaschen am Arm verraten auch so genug ...

08:40 Uhr – Konstanz, Zoll

Zahlreiche Autos mit Schweizer Kennzeichen passieren die Grenze – St.Galler, Thurgauer, Schaffhauser, Zürcher. Eine Kontrolle gibt es nicht. Die Grenzwächter und Polizisten scheinen nicht überbeschäftigt.

08.30 Uhr – Kreuzlingen, Boulevard

Die Hauptstrasse ist noch leer. Der Stau eingangs Stadt hatte getäuscht: Die Autos wurden wegen einer Baustellenausfahrt gebremst.

Ein paar wenige Gäste sitzen in den Gartenrestaurants. Fahren Sie heute noch nach Konstanz zum Einkaufen? Die Antworten: Alle negativ.

Weniger gesprächig geben sich die Ladenbesitzer. Ihre Geschäfte seien während der Krise nicht so schlecht gelaufen. Doch nun, da die Grenzen wieder offen sind, befürchten sie, einige ihre Kundinnen und Kunden wieder an Deutschland zu verlieren. Ihre geschätzte Umsatzeinbusse mögen sie nicht benennen. «Ich hoffe, dass einige Kunden uns treu bleiben», sagt eine Filialleiterin.

08:15 Uhr – Romanshorn

Bahnhof Romanshorn – Wenige Meter trennen uns vom Ufer. Zum Start ein rascher Sprung in den Bodensee? Nicht an diesem Morgen. Die Wassertemperatur beträgt kühle 17 Grad. Und der Wetterbericht verspricht genügend Nass vom Himmel. Also ab ins Auto und los geht die Fahrt.

08:00 Uhr

Die Schweiz öffnet heute die Grenzen zu allen EU- und Efta-Staaten: Der Bodenseeraum ist wieder vereint. Nach drei Monaten Coronastarre dürfen wir wieder unbeschränkt nach Deutschland und Österreich einreisen. Die Grenzkontrollen entfallen gänzlich. Das wollen wir heute testen – und schauen, wen es ebenfalls bereits ins nahe Ausland zieht.