80-Jähriger wurde mit 64 Jahren selbstständig - und denkt nicht ans Aufhören

Arthur Philipp studierte Chemie und Metallogie. Später leitete er bei der Leica Geosystems AG 16 Jahre lang die Sparte Werkstoff- und Verfahrenstechnologie. Um zu verhindern, dass diese mit seiner Pensionierung umstrukturiert wird, kaufte er die Sparte im Alter von 64 Jahren per Management-Buy-Out.

2002 mit 19 Mitarbeitern in Heerbrugg gestartet, verfügt das Unternehmen APM Technica AG heute über 135 Mitarbeiter und weitere Niederlassungen in der Schweiz, in Deutschland und auf den Philippinen. Das Unternehmen bietet hoch spezialisierte Lösungen im Bereich Klebestoffe und Oberflächentechnologie für Kunden aus Fahrzeugbau, Optik, Elektronik, Automobil- und Medizintechnik an. Der Umsatz stieg von knapp 6 auf über 20 Millionen Franken im Jahr 2014. Aktuelle Zahlen gibt die Firma nicht bekannt. Als Vorsitzender des Verwaltungsrates steht Philipp weiterhin an der Spitze.