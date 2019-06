71-Jähriger wird in Flawil beim Anschieben seines Autos mitgeschleift Ein 71-jähriger Mann schaffte es nicht mehr rechtzeitig in sein Fahrzeug und hielt sich bis zum Stillstand seines davonrollenden Citroëns am Lenkrad fest. Er verursachte Sachschaden im Wert von mehreren tausend Franken.

Das Auto des Mannes kam letztlich auf einem Sitzplatz zum Stillstand. (Bild: Kapo SG)

(red) Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, hatte das Auto des 71-Jährigen einen defekten Anlasser. Deshalb parkierte er am Samstagmorgen sein Auto an der leicht abschüssigen Säntisstrasse. Um das Auto starten zu können, schob er es neben der offenen Fahrertür gehend an. Als das Fahrzeug schneller wurde, schaffte es der Mann nicht mehr, rechtzeitig einzusteigen und klammerte sich am Lenkrad fest.

Spur der Verwüstung hinterlassen

In liegender Position wurde der Fahrer von seinem davonrollenden Citroën mitgeschleift. Dieser streifte folglich auf der rechten Seite ein parkiertes Auto und rollte weiter in Richtung Riedernstrasse. Danach fuhr das Auto über den Rasen der Liegenschaft, walzte ein Bäumchen platt und steuerte weiter Richtung Sitzplatz, wo es Blumentöpfe sowie ein Hochbeet verwüstete und letztlich gegen die Sitzplatzverglasung prallte.

Der Fahrer verursachte Sachschaden im Wert von mehreren tausend Franken. (Bild: Kapo SG)

Der 71-Jährige, welcher sich bis zum Schluss am Lenkrad festhielt, erlitt Schürfungen an den Beinen. Er wurde durch das Rettungsteam versorgt. Am Auto entstand Totalschaden im Betrag von rund 3000 Franken. Die Drittschäden belaufen sich auf mehrere tausend Franken.