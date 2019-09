Von Betonröhren erdrückt: 55-jähriger Landwirt aus Muolen stirbt bei Arbeitsunfall

Am Freitagmittag ist ein 55-jähriger Landwirt auf seinem Hof an der Dorfstrasse in Muolen tödlich verunglückt. Er war mit dem Abladen von zwei Betonröhren beschäftigt. Dabei wurde er zwischen den Röhren und der Seitenwand des Anhängers erdrückt.