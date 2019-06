46-Jähriger verunfallt in Berneck tödlich mit seinem Auto Ein in der Region wohnhafter Kosovare kam am Samstag mit seinem Fahrzeug von der Strasse ab und stürzte einen steilen Abhang hinunter. Der Notarzt und das Rettungsteam konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Das Auto hat sich im steilen Abhang mehrmals überschlagen. Berneck: Selbstunfall mit Todesfolge

(red) Wie die Kantonspolizei St.Gallen in einem Communiqué mitteilt, wurde am Samstag vor 8 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich der Tigelbergstrasse gemeldet. Ein in der Region wohnhafter 46-jähriger Kosovare war mit seinem Auto von der Tigelbergstrasse abgekommen und einen steilen Abhang hinuntergestürzt. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu.

Der 46-Jährige war mit seinem Auto talwärts in Richtung Berneck unterwegs als er links von der Strasse abkam und mit seinem Auto einen Zaun durchschlug. «Das Auto muss sich danach im steilen Abhang mehrmals überschlagen haben», teilt die Kantonspolizei mit.

Der Fahrer wurde letztlich aus dem Auto geschleudert, bevor dieses weit unterhalb der Strasse zum Stillstand kam. Der Notarzt und das Rettungsteam konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Unfallaufnahme wie auch die Bergung des total beschädigten Autos gestalten sich aufgrund des Geländes sehr aufwendig und dürften noch einige Zeit in Anspruch nehmen, wie die Kantonspolizei mitteilt. Der genaue Unfallzeitpunkt konnte bislang nicht eruiert werden.