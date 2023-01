Azmoos 40 Jahre auf dem Gewerbeweg: Regierungsrat Tinner besucht den Gewerbeverein Wartau Regierungsrat Beat Tinner mit Grussworten an der Jubiläumshauptversammlung des Gewerbevereins Wartau.

Vorstand des Gewerbevereins Wartau an der Jubiläumshauptversammlung mit Präsident Rolf Hobi am Rednerpult. Bild: Bild: Hansruedi Rohrer

Rolf Hobi als 6. Präsident des Gewerbevereins Wartau begrüsste am Freitagabend nach dem Nachtessen im Betagtenheim Wartau nicht nur 45 stimmberechtigte Mitglieder samt Partnerinnen und Partnern und einige Gäste, sondern auch Regierungsrat Beat Tinner, dem er das Wort erteilte. Als Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements des Kantons St.Gallen überbrachte er die besten Grüsse der Regierung und sagte, dass ihn die Einladung zum «Heimspiel» in Wartau besonders freue.

Er erwähnte auch, dass gerade auch die Gewerbetreibenden während der Coronapandemie auf mehrere harte Proben gestellt worden seien. Die KMU hätten sich aber einmal mehr äusserst krisenresistent und robust gezeigt. «Sie haben bewiesen, dass sie das stabile Rückgrat unserer Volkswirtschaft und damit verantwortlich für viele Arbeitsplätze sind», führte Beat Tinner aus. Er unterstrich auch die wirtschaftlichen Unterstützungsmassnahmen: Insgesamt wurden in den beiden Jahren 2021 und 2022 rund 153 Millionen Franken an nicht rückzahlbaren Beiträgen ausbezahlt. In die Zukunft blickend erwähnte der Regierungsrat den wieder vermehrt in den Vordergrund gerückten Arbeits- und Fachkräftemangel.

Die Zahl der Unternehmen sei stark angestiegen, denen dieses Problem zu schaffen mache. Aber auch hier würden sich Ideenreichtum und Eigeninitiative des Gewerbes zeigen, indem zum Beispiel als Lösung des Problems die Viertagewoche eingeführt werde. «Dass Unternehmerinnen und Unternehmer diesen Schritt heute gehen, zeugt von Weitsicht, Mut und Vertrauen in die eigenen Stärken», betonte Regierungsrat Beat Tinner.

Gemeinsame Ziele und Ideen verwirklichen

40 Jahre sei eine lange Zeit, um gemeinsame Ziele und Ideen zu verwirklichen, um gemeinsam für eine Sache, die einem wichtig sei, einzustehen und sich schliesslich auch den gegebenen Veränderungen zu stellen, sagte Gewerbevereinspräsident Rolf Hobi anschliessend. Die Gründer des Gewerbevereins dürften wohl stolz sein, was sie mit ihrer Idee im Jahr 1983 alles bewegt haben. An der Jubiläumsversammlung dankte der Präsident mit dem Vorstandsgremium den treuen Vereinsmitgliedern mit einem kostbaren Wartauer Tropfen mit speziell entworfener Etikette. Anlässlich der diesjährigen Wiga werde man das Jubiläum am Gemeinschaftsstand in aller Öffentlichkeit nochmals in irgendeiner Form feiern, versprach der Präsident. Gestaltet wurde zudem ein neues Logo. «Um allen bekannt zu machen, dass wir mit dem Wartauer Gewerbe sei 40 Jahren Stärke, Qualität und fristgerechte Leistungen bieten», sagte Rolf Hobi. In seinem Vorwort hätte er zwar gerne Positives vermeldet, doch «wir alle wissen, dass sich die Lage in Europa auch wirtschaftlich gesehen eher verschlechtert hat».

In den folgenden traktandierten Geschäften galt zuerst eine Schweigeminute dem verstorbenen Mitglied Theo Sereinig. Der Präsident blickte in seinem Bericht auf das vergangene Vereinsjahr zurück, das unter anderem mit einer Firmenbesichtigung, einer Vereinsreise, einem Weinfest und der Mitwirkung am Anlass «Lehre satt Leere» bereichert worden ist. Die Jahresrechnung schliesst mit einem Verlust von 2256 Franken ab. Der Jahresbeitrag des Gewerbevereins Wartau wird beibehalten. Fünf neue Mitglieder konnten an der Versammlung begrüsst werden. Neu besteht der Gewerbeverein aus insgesamt 121 Mitgliedern.

Bestätigter Vorstand und ein Austritt

Der bestätigte Vorstand an der Jubiläumshauptversammlung besteht aus Rolf Hobi (Präsident), Viktor Deluca (Kassier und Vizepräsident), Richard Gabathuler (Bauchef), Irene Forrer (Sekretärin), Karin Gabathuler (Vertreterin Detailhandel), Markus Sulser (Aktuar und Presse), Hanspeter Dürr (Ausstellungschef). Nach sechs Jahren im Vorstand tritt Hanspeter Dürr zurück, er wird sich aber weiterhin um die Homepage des Verein kümmern. Er nimmt sein neues Amt als Präsident der Ortsgemeinde Wartau wahr. Sein Platz im Vorstand ist noch vakant. Hanspeter Dürr wurde mit einem Geschenk verabschiedet. Ein motiviertes Team, gute Geschäftspartner und zufriedene Kunden würden schliesslich als «menschliche Mischung» zum Erfolg führen, erwähnte Rolf Hobi am Ende der Veranstaltung. Und als Schlusswort sagte er: «Letzten Endes kann man alle wirtschaftlichen Vorgänge auf drei Worte reduzieren: Menschen, Produkte und Profite. Die Menschen stehen an erster Stelle. Wenn man kein gutes Team hat, kann man mit den beiden anderen nicht viel anfangen.»