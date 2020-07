30 Prozent der St.Galler Coronafälle sind auf Rückkehrer aus dem Ausland zurückzuführen

Mal sind es 7, mal 11, mal 6, mal 0, mal 4, mal 9: Seit Anfang Juli steigen die Neuinfektionen im Kanton St.Gallen kontinuierlich an. Gestern Freitag waren es fünf mehr als am Vortrag. Damit stiegen die bestätigten Covid-19-Infektionen im Kanton auf insgesamt 974 an. Ist der stete Anstieg beängstigend? Werden St.Gallerinnen und St.Galler nachlässig? Der Kanton mag sich auf keine derartigen Interpretationen einlassen. Er spricht von einer «konstanten Spannweite» der neuen Fälle. Weitere Massnahmen hat die Bevölkerung derzeit nicht zu befürchten. Diese beschliesst die Regierung flächendeckend für den ganzen Kanton erst dann, wenn über mehrere Tage 30 bis 40 Neuansteckungen hinzukommen. Auf die Frage, ob sich die neuen Fälle aufs ganze Kantonsgebiet verteilen oder sich regionale Hotspots ausmachen lassen, heisst es: «Die Ansteckungen verteilen sich aufs ganze Kantonsgebiet. In den Ballungszentren sind die Fallzahlen etwas höher als auf dem Land, was sich mit der höheren Bevölkerungsdichte gut erklären lässt. Es gibt zurzeit aber keine Hotspots in Clubs, Bars oder Läden.» (rw)