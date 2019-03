Masernverdacht im Rheintal: 21 Tage daheim – aus Angst vor der Krankheit

Masern tauchen dieses Jahr nicht nur vermehrt im Kanton St.Gallen auf, sondern auch in anderen Teilen der Schweiz.



Die Krankheit



Masern sind eine virale Infektionskrankheit, ausgelöst durch das hochansteckende Masern-Virus. Es wird über Tröpfcheninfektion übertragen, etwa durch Husten oder Niesen. Patrick Mathys, stellvertretender Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten beim Bundesamt für Gesundheit, sagt: «Masern sind alles andere als eine harmlose Krankheit.» In Industrieländern leide jede zehnte an Masern erkrankte Person unter Komplikationen wie Lungen- oder Hirnhautentzündung. «Eine von 3000 Personen stirbt an Masern. Auch in der Schweiz gibt es Maserntote.»



Die Zahlen



Im Vergleich zu 2018 ist in den ersten zwei Monaten des laufenden Jahres die Zahl der Masernerkrankungen in der Schweiz in die Höhe geschnellt. Im Kanton Bern sind seit Anfang Jahr 37 Personen an Masern erkrankt. Allein an einer Rudolf-Steiner-Schule in Biel steckten sich im Februar zwölf Schüler mit dem Virus an.



Die Impfung



«In der Schweiz ist es seit 1970 möglich, sich gegen Masern impfen zu lassen», sagt Mathys. Die Durchimpfungsrate liegt mit zwei Dosen bei den 16-Jährigen bei 94 Prozent. Ziel sei, dass 95 Prozent der Bevölkerung mit zwei Dosen gegen Masern geimpft sind. «Ab diesem Wert werden Masernausbrüche unwahrscheinlich und damit sind auch Personen geschützt, die sich nicht impfen können, wie zum Beispiel Krebspatienten, die eine Chemotherapie machen müssen.»



Die Impfgegner



Ein Gericht in Basel-Landschaft hat einer Mutter Recht gegeben, welche die gemeinsamen Kinder im Gegensatz zum Ex-Mann nicht impfen lassen wollte. Mathys sagt: «Eltern haben durchaus das Recht, ihre Kinder nicht zu impfen. Sie müssen aber damit rechnen, dass die Kinder von der Schule ausgeschlossen werden können. Die Gspänli haben genau so das Recht, nicht angesteckt zu werden.» (bro)