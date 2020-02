«So kann und darf es nicht weitergehen»: 20,3 Millionen Franken Verlust – erstmals weisen alle vier St.Galler Spitalverbunde ein negatives Jahresergebnis aus Die vier St.Galler Spitalverbunde schliessen das Geschäftsjahr 2019 mit einem Verlust von rund 20 Millionen Franken ab. Das ist eine weitere Verschlechterung von 16,25 Millionen gegenüber dem Vorjahr.

Die Medienkonferenz zum Jahresergebnis der Spitäler. Bild: (Benjamin Manser, 17. Februar 2020)

(pd/ghi/lim) Verwaltungsratspräsident Felix Sennhauser findet an der Medienkonferenz am Montagmorgen klare Worte für die finanzielle Lage der St.Galler Spitalverbunde. «So kann und darf es nicht weitergehen», sagt er. Es ist das erste Mal, dass an der Jahresmedienkonferenz alle vier Spitalverbunde einen Verlust ausweisen.

Gesamthaft hat die Gruppe der St.Galler Spitäler 1,29 Milliarden Franken Umsatz erwirtschaftet, was einer leichten Steigerung von 8,7 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Kosten sind gegenüber dem Vorjahr proportional stärker gewachsen (um 25 Millionen Franken). So verzeichnet die Spitalgruppe mit 20,3 Millionen Franken einen Verlust (Vorjahr 4 Millionen Franken Verlust). Die Ergebnisse seien teils stärker gesunken als prognostiziert. «Das ist betrüblich», sagt Sennhauser.

Über die ganze Spitalgruppe wurden 65'492 stationäre Patientinnen und Patienten behandelt. Der abrechenbare stationäre Anteil ist damit gegenüber dem Vorjahr um 2,6% gesunken (2018: 67'221). Dieser Rückgang veranschauliche die Verlagerung in den ambulanten Bereich, der um 7,2% gegenüber dem Vorjahr angestiegen ist.

Die Zahlen im Detail. Bild: PD

Das Kantonsspital St.Gallen mit den Standorten St.Gallen, Rorschach und Flawil schliesst das Geschäftsjahr 2019 bei einem Umsatz von 907,2 Millionen Franken (Vorjahr 893 Mio.) mit einem Verlust von 1,9 Millionen Franken ab. Im Vorjahr resultierte noch ein Gewinn von 2,5 Millionen Franken. Die ausserordentliche Leistungssteigerung von 1,6% gegenüber dem Vorjahr führte dazu, dass der budgetierte Verlust deutlich tiefer ausfiel als erwartet. So erhöhte sich die Anzahl ambulanter Besuche auf 526‘666 (2018: 511‘188) während die Frequenzen im stationären Bereich mit total 36‘746 Austritten leicht unter dem Vorjahreswert lagen (2018: 36‘972).

Mit dem Grossbauprojekt liege man zeitlich wie finanziell auf Kurs, sagt CEO Daniel Germann. Die Nachfrage an den Aussenstandorten sei sinkend, die Prognose zeige etwas niedrige Erträge als im vergangenen Jahr.

Die Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland mit den Standorten Altstätten, Grabs und Walenstadt schliesst das Geschäftsjahr 2019 bei einem Jahresumsatz von 202 Millionen Franken (Vorjahr 203,7 Mio.) mit einem Verlust ab. Nach dem Minus von 0,67 Mio. Franken im Jahr 2018 lag der Verlust im vergangenen Jahr bei 4,2 Mio. Franken. «Grund für das schlechte Ergebnis sind einzig und allein die stationären Frequenzen», sagt CEO Stefan Lichtensteiger. Man habe einen Trend von stationär zu ambulant. Ein Rückgang zeige sich auch bei den Geburten. Lichtensteiger sagt:

«Das Budget 2020 sieht natürlich nicht gut aus. Wir starten mit einem Verlust, dazu kommt der Neubau in Grabs.»

Budgetiert sind rund 10,2 Millionen Franken Verlust.

Im Vergleich zu 2018 konnten mit 121'593 Patienten zwar mehr ambulante Besuche verzeichnet werden (2018: 114’435), die stationären Frequenzen gingen jedoch von 16’165 Patienten im Jahr 2018 auf 15’352 Patienten im Jahr 2019 zurück. Im vergangenen Jahr einmal mehr positiv hervorzuheben sind die erfolgreichen Kooperationen mit dem Kantonsspital St. Gallen, die in den Regionalspitälern dazu beitragen, auch bei Leistungsangeboten, die über die Grundversorgung hinausgehen, eine qualitativ hochstehende Versorgung sicherzustellen. Das Neubauprojekt in Grabs ist auf Kurs für die geplante Eröffnung im Mai 2020.

Seit zwei Wochen im Amt ist Peter Werder, CEO des Spitals Linth. Ein Kaltstart. Das Spital Linth in Uznach schliesst das Geschäftsjahr 2019 bei einem Umsatz von 70,6 Millionen Franken (Vorjahr 76,1 Mio.) mit einem Verlust von 8,5 Millionen Franken ab. Im Vorjahr resultierte noch ein Gewinn von 0,1 Millionen Franken. Insbesondere der Rückgang der stationären Frequenzen belastet die Jahresrechnung. Während die stationären Frequenzen mit 5'194 Austritten um knapp 700 Austritten gegenüber dem Vorjahr gesunken sind, erhöhte sich die Anzahl der ambulanten Besuche auf 71'664 (2018: 70'388). Weitere Gründe für den Rückgang im stationären Umsatz sind ein tieferer Anteil der zusatzversicherten Patienten, ein tieferes Fallgewicht sowie die Lärmbelastung durch die Bautätigkeiten.

Auch hier steht ein Neubau an, der im Mai 2021 komplett abgeschlossen sein soll. Dies habe aber auch negative Auswirkungen, sagt Werder. Denn sobald es Lärmemissionen gebe, sinke auch die Zahl von Patienten.

Die Spitalregion Fürstenland Toggenburg mit den Standorten Wattwil und Wil schliesst das Geschäftsjahr 2019 bei einem Jahresumsatz von 106,5 Millionen Franken (Vorjahr 104,6 Mio.) mit einem Verlust von 5,72 Millionen Franken ab (Vorjahr: Minus 6,03 Mio.).

Mit der Konzentration der Operationen in Wil und der Eröffnung der integrierten Notfallpraxis habe man gute Erfahrungen gesammelt, sagt CEO René Fiechter. «Im Ertragsbereich haben wir uns gesteigert, der Personalaufwand wurde leicht reduziert, der Sachaufwand ist im Rahmen vom Vorjahr.»

Die Entwicklung der Patientenzahlen im 2019 seien erfreulich. Trotz Verlagerung der Operationen in den ambulanten Bereich, Konzentration der Operationen in Wil mit den einhergehenden Fallverlusten im Zuge des Sanierungsprojekts und den Unsicherheiten rund um die Strategie der St.Galler Spitäler konnten die abrechenbaren Austritte mit 8'190 sogar knapp erhöht werden (2018: 8'179). Die Erträge aus dem stationären Bereich entwickelten sich aufgrund des tiefen Case Mix Indexes (CMI; 2019: 0.7172) nicht entsprechend positiv. Im Vergleich zu 2018 konnten mit 50’682 auch nochmals mehr ambulante Besuche (2018: 49136) verzeichnet werden, was sich auch auf den Ertrag positiv auswirkte.