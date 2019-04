Mord aus Liebeskummer: Heute vor 147 Jahren wurde im Thurgau zum letzten Mal ein Mensch zum Tode verurteilt Georg Oettli tötet aus verschmähter Liebe seine Angebetete Emilie Bach aus Weinfelden. Am 19. April 1872 wird an seinem Gerichtsprozess zum letzten Mal ein Todesurteil im Thurgau ausgesprochen. Sabrina Bächi

Ein Auszug aus der Thurgauer Zeitung von 1872. Der Prozessbericht wurde darin veröffentlicht. (Bild: Kantonsbibliothek Thurgau)

«Bringst du mir etwas Brot?» Mit dieser harmlosen Frage lockt Georg Oettli Emilie Bach zu sich an den Tisch. Für die junge Frau aus Weinfelden endet dies jedoch mit dem Tod. Denn als sie bei Oettli am Tisch steht, sticht ihr Georg Oettli in die Brust. Später erliegt sie ihren Verletzungen.

Georg Oettli aus Rothenhausen landet vor Gericht. Über ihn wird das letzte Todesurteil im Thurgau verhängt. Wir schreiben das Jahr 1872. Georg Oettli ist 32 Jahre alt.

Er ist gelernter Weber und Schreiner, konnte aber beide Arbeiten nicht zur Zufriedenheit seiner Arbeitgeber erfüllen. Es wird ihm mangelnde Intelligenz nachgesagt. Vor allem einer seiner Lehrmeister hat ihn für seine Dummheit hart bestraft und ihn immer wieder mit Schlägen und Hieben traktiert. Oettli verliert früh seine Eltern und hegt seit längerer Zeit den Wunsch, aus seinem elenden Leben zu entfliehen. Wie dem Prozessbericht der «Thurgauer Zeitung» zu entnehmen ist, dachte er wohl öfters über den Tod nach. Des Weiteren gab er sich stark dem Alkohol hin.

Launisch, aber nicht streitsüchtig

Das Bild, welches vom Angeklagten gezeichnet wird, ist eher Mitleid erregend, als dass es zu einem kaltblütigen Mörder passt. Ein Mann mittleren Alters, der einsam und verstossen ist. Einer, der nie etwas richtig machen konnte und selbst bei der Frau seiner Träume nicht ankommt. Seine Lehrmeister bezeichnen ihn zwar als launisch, nicht aber als streitsüchtig.

Auch ein Prozess-Gutachten eines Doktor Reiffers zeigt, dass Oettli unzufrieden und unglücklich in seiner Lebensstellung gewesen sei. Dies habe ihm auch aufs Gemüt gedrückt. «Wie Oettli selbst erzählte, sass er oft unter einem Baume, wo er an den Tod dachte und bei seinen verstorbenen Eltern zu sein wünschte», erzählt Gutachter Reiffer. «Er ist nicht bösartig, aber von mangelnder Intelligenz», hält er weiter fest.

Oettli, einsam und depressiv, trifft am 16. März 1872 bei seinen entfernten Verwandten der Familie Bach in Weinfelden ein. Schon länger hat er ein Auge auf die Tochter Emilie geworfen. Er machte ihr bereits mehrere Heiratsanträge, die jedoch kein Gehör fanden. In seiner unglücklichen Lebenslage ist Oettli mittlerweile zum Schluss gekommen, dass es für ihn nur zwei Möglichkeiten gibt, seinem Unglück zu entfliehen: Entweder wandert er nach Amerika aus, oder er heiratet Emilie Bach.

Unglückstag 16. März

Er hofft, mit ihr an seiner Seite endlich glücklich zu werden. Für die Auswanderung fehlt Oettli schlicht das nötige Geld. So versucht er an diesem 16. März ein weiteres Mal das Herz der 17-jährigen Frau zu erobern.

Doch beim Mittagessen ist Emilie nicht so freundlich, wie er es erwartet hätte, sagt Oettli vor Gericht aus. Sie habe ihn gar als Halbnarren bezeichnet und die Tür abgeschlossen, um ihm den Eintritt zu verwehren. Nach dem Essen verweilt Oettli in der Wirtsstube und lässt mehrfach nach Emilie Bach rufen.

«Bringst du mir etwas Brot?» Auf diese harmlose Frage hin zieht Oettli sein dolchartiges Messer und fällt über sie her. Er drückt sie gegen die Wand und versetzt ihr mit dem Messer zwei tödliche Stiche in die Brust. Dabei soll er gerufen haben: «Wenn ich dich nicht besitzen kann, dann soll es auch kein anderer!»

Die Frage der Zurechnungsfähigkeit

Emilie Bach ist nicht sofort tot. Sie kann sich losreissen und versucht zu fliehen. Oettli folgt ihr und versetzt ihr einen dritten Stich in den Schenkel. Dann wird Oettli von Gipser Hehl gepackt, der vom Geschrei Emilies auf den Tumult aufmerksam wurde. Der verletzten Emilie nützt ihre Rettung indes nicht mehr viel. Sie stirbt an ihren Verletzungen.

Georg Oettli ist geständig. Für das Gericht stehen deshalb nur die Frage der Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten sowie die Qualifikation des Vergehens zur Debatte. Ist es Mord oder Totschlag? Oettli selbst verlangt während des Prozesses mehrfach, die Todesstrafe über ihn zu verhängen.

Diese zieht er einer Freiheitsstrafe vor. «Der Gedanke an meine Tat bringt mich sonst ins Irrenhaus», sagt er. Als Motive für die Tat seien Eifersucht und verschmähte Liebe zu bezeichnen, heisst es im Prozessbericht. Zudem geht das Gericht von einer vorsätzlichen Handlung aus, weil Oettli das Messer sowie auch die Pistole, die er an diesem Tag ebenfalls auf sich hatte, bereits früher kaufte.

Geschworene berufen sich auf Mord

Von Gutachter Reiffer wird Oettli als zurechnungsfähig erklärt. Sein Gedankengang, entweder zu heiraten oder nicht mehr leben zu wollen und seine Angebetete ebenfalls mit in den Tod zu nehmen, sei wohl tragisch, besitze jedoch eine innere Logik, hält Reiffer fest.

Merkmale für eine geistige Störung findet Reiffer beim Angeklagten Georg Oettli nicht. Die Geschworenen berufen sich auf Mord mit unverminderter Zurechnungsfähigkeit, was 1872 mit der Todesstrafe geahndet wird.

Georg Oettli nimmt das Urteil ruhig und gefasst entgegen. Die Zuschauer im Saal jedoch jubeln bei der Urteilsverkündung. Es ist das letzte Todesurteil, welches im Kanton Thurgau gefällt wird.