18 Monate bedingt für Degersheimer Waffensammler +++ Angeklagter vor Gericht: «Ich war ein Idiot» Die Kantonspolizei St.Gallen hat Ende 2017 im Haus eines damals 61-jährigen Mannes in Degersheim ein Waffenarsenal sichergestellt. Heute musste er sich vor dem Kreisgericht Wil verantworten – und wurde schuldig gesprochen. Janina Gehrig

Ein Teil der von der Kantonspolizei St.Gallen sichergestellten Waffensammlung in Degersheim. (Bild: Kapo SG)

Maschinenpistolen, Schalldämpfer, Karabiner. Rund 280 Waffen und über 100000 Schuss Munition waren im Dezember 2017 bei der Hausdurchsuchung des Degersheimers gefunden worden. Heute sitzt der 63-Jährige unter anderem wegen mehrfacher Gefährdung der öffentlichen Sicherheit mit Waffen sowie mehrfachen Vergehens gegen das Waffengesetz vor dem Kreisgericht Wil in Flawil.

Neben der unsachgemässen Lagerung der Waffen und teils illegalem Besitz hatte der Mann zudem zwischen Juli und November 2017 einem in Lustenau wohnhaften Türken mehrere Waffen verkauft, ohne einen schriftlichen Waffenvertrag abzuschliessen und den Behörden vorzulegen. Der Beschuldigte habe gewusst, dass die Waffen an Kriminelle weiterverkauft und letztlich zur Begehung von Vergehen oder Verbrechen dienen würden.

Telefongespräche mit Codewörtern

Die österreichischen Behörden hatten mehrere Telefongespräche aufgezeichnet, die dem Beschuldigten während der Gerichtsverhandlung vorgelesen oder vorgespielt wurden. Bei den Gesprächen wurden Codewörter verwendet. So war häufig von einem Kühlschrank die Rede. War er voll, hatte der Beschuldigte wieder neue Waffen im Angebot, so die Vermutung der Staatsanwaltschaft.

Auf die Frage des Richters, worum es bei den Gesprächen ging, sagte der Beschuldigte, er könne sich nicht mehr erinnern oder er wolle keine Aussage machen. Der Türke habe sich lediglich für Antiquitäten interessiert, etwa für alte Radios, Handies oder Uhren, sagte er. Beim Verkauf einer «kleinen Deutschen» habe es sich nicht um eine kleinkalibrige Waffe, sondern um eine Prostituierte gehandelt. Das hielt der Richter für unglaubwürdig. Aus den Gesprächen sei keine «typische Freierposition, wie wir sie kennen», ersichtlich. Der Beschuldigte sei vielmehr ein «gewiefter Waffenhändler».

Staatsanwalt fordert bedingte Freiheitsstrafe

Die Staatsanwaltschaft fordert eine bedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren, mit einer Probezeit von drei Jahren. Zudem soll der Mann eine Busse von 8000 Franken bezahlen. Der Beschuldigte habe nur wenige Waffen im Tresor aufbewahrt. Rund 270 Waffen seien unverschlossen und verstreut im ganzen Haus in Degersheim aufgefunden worden. «Weil immer wieder schwere Unfälle geschehen, ist die sorgfältige Aufbewahrung aber wichtig», sagte der Staatsanwalt.

Eugen Koller, Der Rechtsanwalt des Beschuldigten, fordert einen Freispruch bezüglich der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit sowie eine Busse von maximal 750 Franken.

Grossteil der Waffen sei vererbt worden

Er bestritt, dass sein Klient Waffen verkauft habe. «Er ist ein passionierter Waffensammler, der einen Grossteil der Waffen von seinem Vater geerbt hatte», sagte er. Der Staatsanwaltschaft fehle es an Beweisen. Sie reihe lediglich Vermutungen an Vermutungen. Es seien zwar mehrere Treffen zwischen dem in Lustenau wohnhaften Türken und seinem Mandanten zustande gekommen. Aber:

«Kaffeetrinken ist in der Schweiz nicht strafbar.»

Er machte geltend, sein Klient habe gewisse Waffen zwar ohne die dafür nötige Ausnahmebewilligung besessen. Bis 1999 sei aber auch keine Bewilligung dafür notwendig gewesen.

Staatsanwalt Michael Weltert hielt dagegen. Bei der Hausdurchsuchung des in Lustenau wohnhaften Türken seien weder antike Radios noch Kühlschränke aufgefunden worden. Vielmehr lag eine Pistole in einem Kühlschrank. «Was soll also bitte verkauft worden sein, wenn nicht Waffen?», fragte er rhetorisch.

Der Angeklagte sagte zum Schluss:

«Es stimmt, dass ich einen Seich zusammengesammelt habe und dass ich ein Idiot war. Ich möchte mich entschuldigen.»

Er habe aber sein Leben lang als Sanitär Geld verdient und gespart sowie Gofen aufgezogen. «Jetzt schleikt man mich in den Medien rum wie einen Mörder.»

Das Kreisgericht Wil sprach den Beschuldigten schliesslich der mehrfachen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und wegen Übertretung des Waffengesetzes schuldig. Er wurde zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten unter einer Probezeit von drei Jahren sowie einer Busse von 8000 Franken verurteilt.