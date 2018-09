15-Jähriger wegen Mordes vor Gericht: Prozess auf Ende Oktober vertagt Ein 15-jähriger Vorarlberger hatte seit zwei Jahren Tötungsfantasien und wünschte sich, ein Serienmörder zu werden. Vor einem Jahr erstach er seinen Vater und verletzte seine Mutter. Weil eine Psychiaterin nicht anwesend sein konnte, wurde der Prozess am Landesgericht Feldkirch auf den 30. Oktober vertagt. Christiane Eckert

Die Altstadt von Feldkirch: Ein Jugendlicher steht wegen Mordes und versuchten Mordes vor Gericht. (Archivbild: Reto Martin)

Er ist 15, sieht gut aus und war bis vor einem Jahr – zumindest nach aussen hin – ein ganz «normaler» Schüler. Sein Bruder beschreibt ihn mit den Worten «er hat etwas im Kopf» als intelligent. Seine Mutter mit der Formulierung «ein ganz lieber Knabe». Auch der Nachbar hat den Teenager immer als höflich wahrgenommen, Mitschüler als lustigen Kerl. Doch in den Tagen vor dem 23. September 2017 war der Vorarlberger krank, fühlte sich nicht gut. Und am Vortag, so beschreibt es die Mutter, kam er mit einem weggetretenen Blick ins Zimmer, stolperte und sie fragte ihn, was denn los sei. «Er machte einen Ruck, lachte und meinte – Hä? Was war denn jetzt?», erinnert sich die 53-Jährige. Er habe einen starren, abwesenden Blick gehabt, denselben wie kurz nach der Tat, die am nächsten Abend folgen sollte.

Motiv unklar

Der Staatsanwalt schildert zu Beginn des Gerichtsverfahrens, wie sich der Abend abgespielt hat. Zunächst sah der 51-jährige Vater des Buben mit ihm gemeinsam fern. Irgendeine Talenteshow, er bereitete seinem Sohn und sich zuvor noch was zum Essen, man lachte und war entspannt. Die Mutter ging müde zu Bett, ihr Sohn wünschte ihr noch «Gute Nacht». Dann plötzlich Geräusche. Die Mutter wird wach, geht nachsehen. Ihr Sohn ist über den Vater gebeugt, der hält sich den Bauch. Der Knabe hat mit einem grossen Outdoormesser mit 20 Zentimeter langer, breiter Klinge mehrfach in den Bauch des Vaters gestochen. Der Mann stirbt wenig später an dem enormen Blutverlust. Der Sohn greift die Mutter an, sticht ihr in den Rücken. Als sie ihn ansieht, sagt der Junge abwesend: «Er hat es mir befohlen». Als die dazu gekommene Nachbarin fragt: «Wie geht es dir?», sagt der Götzer: «Ich spüre nichts.» Im Krankenhaus, wo er nach seiner Selbstverletzung hingebracht wird, kann der Schüler nicht glauben, was er angerichtet hat. Im Prozess kann er sich an vieles nicht erinnern.

Keine Hinweise auf Unzurechnungsfähigkeit

Reinhard Haller erläutert das Gutachten, dabei wird allerdings die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Doch bereits zu Beginn des Verfahrens wird vorgetragen, dass die Experten keinen Hinweis auf eine Geisteskrankheit oder Unzurechnungsfähigkeit erkennen konnten. Verteidigerin Astrid Nagel bezweifelt, dass der Bub in jener Nacht Herr seiner Sinne war. «Er leidet sehr darunter, er weiß nicht, dass er sich selbst verletzte, dass er seine Mutter verletzte und er kann sich nicht erklären, warum er seinen Vater, den er liebte, tötete», so Nagel. Weil die zweite Sachverständige, Kathrin Sevecke, eine renommierte Kinder- und Jugendpsychiaterin, heute verhindert war, musste der Prozess auf 30. Oktober vertagt werden. Ob die weiters beantragten Zeugen gehört werden, ist noch offen. Es handelt sich um Rettungskräfte und Nachbarn, die bezeugen könnten, dass der Junge an jenem Abend apathisch, weggetreten und somit allenfalls schuldunfähig gewesen sein könnte.