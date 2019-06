103 Kilo Schinken und Salami, 66 Kilo Gurken, 225 Kilo Kartoffeln: Grossschmuggel von Lebensmitteln für Gastrobetriebe in Werdenberg aufgeflogen Parmaschinken, Wurstwaren, Kartoffeln, Gurken, Teigwaren, Olivenöl – das ist nur eine kleine Auswahl an Waren, welche zwei Italiener letzte Woche über den Grenzübergang Schaanwald (FL) in die Schweiz schmuggeln wollten. Die Lebensmittel waren für die Gastronomie bestimmt.

Blick auf geschmuggelte Lebensmittel. (Bild: pd)

(pd/dwa) Am vergangenen Dienstag, 11. Juni, reisten zwei Italiener mit einem Lieferwagen über den Grenzübergang Schaanwald (FL) in die Schweiz ein. Kurz vor 4 Uhr wurde der Lieferwagen bei der Autobahnraststätte Werdenberg West von Mitarbeitenden der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) angehalten und kontrolliert.

«Das Fahrzeug war voll beladen mit diversen Lebensmitteln und anderen Artikeln, welche für die Gastronomie bestimmt waren», heisst es im Communiqué der Zollverwaltung. Darunter befanden sich 103 Kilogramm Parmaschinken und Salami, 66 Kilogramm Gurken, 225 Kilogramm Kartoffeln, 30 Kilogramm Teigwaren, 42 Liter Oliven- und Sonnenblumenöl, 201 Kilogramm Seife, 115 Kilogramm Servietten, 46 Kilogramm Wasch- und Reinigunsmittel sowie 36 Kilogramm Speisesalz. Zudem befanden sich gemäss der Mitteilung im Fahrzeug Postsendungen für diverse private Abnehmer in der Schweiz.

Beigenweise Kartons fanden die Zollfahnder im Lieferwagen. (Bild: pd)

Die Personen wurden mit 1400 Franken gebüsst und sie mussten die fälligen Zoll- und Mehrwertsteuerabgaben nachbezahlen.

«Die Eidgenössische Zollverwaltung ist ebenfalls für das Zollwesen in Liechtenstein zuständig und trägt so zur inneren Sicherheit im Fürstentum bei», wie es in der Mitteilung weiter heisst.