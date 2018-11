101 Mal Weihnachtsstimmung: Das sind die Adventsmärkte der Ostschweiz Mit einer Tasse Glühwein durch den Weihnachtsmarkt schlendern, heisse Marroni essen und zwischendurch ein Schwätzchen halten: Ab diesem Wochenende wird es in der Ostschweiz weihnächtlich. Wann werden in Ihrer Region die Markthäuschen aufgebaut? Sie erfahren es in unserer interaktiven Karte. Stephanie Martina

Dieses Wochenende beginnt in der Ostschweiz die Weihnachtsmarkt-Zeit. (Archivbild: Donato Caspari)

Zugegeben: Ohne Schnee will nicht so recht weihnächtliche Stimmung aufkommen. Aber vielleicht vermögen ja die Adventsmärkte daran etwas zu ändern. In der Ostschweiz wimmelt es in der Vorweihnachtszeit regelrecht von Märkten. 101 Weihnachtsmärkte sind in unserer interaktiven Karte markiert, die ersten davon finden bereits dieses Wochenende statt. So etwa in Flums, Kirchberg, Schwarzenbach und St.Peterzell.

Wann duftet es in Ihrer Gemeinde nach Weihnachten? Klicken Sie sich durch die interaktive Karte, um es zu erfahren.

Fehlt der Weihnachtsmarkt in Ihrer Gemeinde auf der Karte? Schreiben Sie uns an: online@tagblatt.ch