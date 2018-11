100 Jahre Knie: Taufe von zwei Lokomotiven in Rapperswil

Crowdfunding-Aktion erfolgreich: Das neue Knie-Zelt ist fast zusammen

Am Sonntag beendet der Schweizer Nationalzirkus die diesjährige Tournée nach fast acht Monaten im Tessin. Nach 324 Vorstellungen in 38 Städten heisst es am 18. November in Lugano zum letzten Mal «Manege frei». Die 230 Mitarbeitenden und 80 Tiere kommen anschliessend zurück ins Winterquartier nach Rapperswil.