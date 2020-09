Veronica Hälg St. Gallen

Seit 2020 bin ich Beirätin von OhO. Aufgewachsen bin ich in Freiburg/CH. Dort ging ich auch zur Schule, habe an der Universität Jura studiert und meine Ausbildung als Rechtsanwältin abgeschlossen. 1988 bin ich mit meinem Mann und unseren drei Kindern nach St. Gallen gezogen. Vier Grosskinder sind in den letzten Jahren in unsere Familie hinein geboren worden.

Während mehr als 25 Jahren habe ich in St. Gallen als Rechtsanwältin und nebenamtliche Richterin bei der kantonalen Anklagekammer gearbeitet. Bei meiner beruflichen Tätigkeit sind mir immer wieder Menschen begegnet, die unverschuldet in Not geraten sind, weil sie etwa verunfallten, geschieden wurden oder einen anderen Schicksalsschlag hinnehmen mussten.

Bei OhO habe ich die verantwortungsvolle, doch auch sehr beglückende Aufgabe erhalten, diesen Menschen auf unkomplizierte und schnelle Art zu helfen.