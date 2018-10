Spendenstand: CHF 9835.75 Es gibt verschiedene Möglichkeiten «Ostschweizer helfen Ostschweizern» zu unterstützen. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Vielen Dank.

oho - Spenden

Online Spenden

Schnell, unkompliziert und ohne Gebühren sind ONLINE SPENDEN.

So kommt am meisten bei den Betroffenen an.

Bankkonto

Die IBAN-Nummer bei der St.Galler Kantonalbank AG in St.Gallen:

CH16 0078 1600 1582 4200 0

Postcheck-Konto

Die Konto-Nummer: 90-14444-0

Zugunsten von:

Ostschweizer helfen Ostschweizern

St.Galler Tagblatt AG

Fürstenlandstrasse 122

9001 St.Gallen

Einzahlungsschein

Einzahlungsscheine können Sie hier herunterladen:

SGT-OHO-Brief-Einzahlungsschein-Mail.pdf

Hinweis: Unter Zahlungszweck können Sie vermerken, ob Sie auf die Veröffentlichung Ihres Namens in der Zeitung und/oder auf eine schriftliche Verdankung (ab Fr. 100.-) verzichten möchten. Die Spenden an OhO sind bei Bund und Kanton steuerlich abzugsfähig. Die höchstzulässigen Abzüge richten sich nach den jeweiligen Gesetzesbestimmungen.

Vielen Dank für Ihre Solidarität!