Roland Dürr St. Gallen

Ich bin seit 2021 Mitglied des Beirates von OhO. OhO ist für mich eine Institution in der Ostschweiz, welche durch die Werte der Subsidiarität und Solidarität steht und durch die Regionalität einen hohen Identifikationsgrad erhält. Die unbürokratische und schnelle Unterstützung von OhO, welche zeitlich in die besinnliche Weihnachtszeit fällt, ist für viele Menschen in der Ostschweiz ein Segen.

Ich bin verheiratet, Vater von zwei Kindern aus meiner ersten Ehe und wohne in Amriswil. Nach meinem Abschluss als kaufmännischer Angestellter und meinem Studium in sozialer Arbeit habe ich nun 20 Jahre im Profit- und Nonprofitbereich gearbeitet.

Seit 2021 arbeite ich bei Pro Infirmis St.Gallen-Appenzell als kantonaler Geschäftsleiter. Als Fachorganisation für Menschen mit Behinderungen setzen wir uns für Selbstbestimmung und Inklusion ein. Pro Infirmis berät, begleitet und unterstützt schweizweit Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen.