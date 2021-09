Paul Huber Rorschach

Viele Jahre in meiner beruflichen Laufbahn bin ich Menschen, die auf der Schattenseite ihres Lebens standen, begegnet, sei es als Sekretär der Vormundschaftsbehörde Rorschach von 1981 bis 2013 oder als Leiter der Sozialen Dienste Rorschach von 2001 bis zu meiner Pensionierung im April 2018. Ich wurde im März dieses Jahres für die Mitgliedschaft im OHO-Beirat angefragt worden. Ich habe hier gerne zugesagt, kann ich in diesem Gremium doch meine langjährige Berufserfahrung und den Sinn für kreative Lösungen von Problemstellungen gut einbringen.

Aufgewachsen bin ich in St. Gallen. Nach meiner Ausbildung als Verwaltungsangestellter, danach Arbeitsstellen in zwei Gemeinden und Kantonalen Verwaltungen, bin ich seit 1981 in Rorschach wohnhaft und war von 1981 wie erwähnt bis im April 2018 in der Stadt Rorschach angestellt. Berufsbegleitet habe ich das Diplom als Verwaltungsangestellter in der Gemeindefachschule St. Gallen und danach als patentierter Rechtagent erworben. Seit vielen Jahren bin ich, auch nach meiner Pensionierung, immer noch Vermittler (Friedensrichter) für den Gerichtskreis Rorschach.

Ich bin verheiratet, Vater von drei erwachsenen Kindern und Opi von drei kleinen Enkelkindern, die ich jeweils an einem Tag, manchmal zwei Tage in der Woche, mit meiner Ehefrau und einer Bekannten meiner Tochter hüte. In der Freizeit bin ich viel mit dem Velo unterwegs, schwimme und lese gerne.