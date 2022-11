«OSTSCHWEIZ hilft OSTSCHWEIZ» Auch eine Helferin braucht mal Hilfe: Dank «Ostschweiz hilft Ostschweiz» kann eine Altstätterin wieder lächeln Martha Steiger aus Altstätten ist es gewohnt, anderen zu helfen. Seit zehn Jahren unterstützt sie bei Pro Senectute ältere Menschen. Doch weil ihr aufgrund von Kieferarthrose die Zähne ausfielen, brauchte die Altstätterin plötzlich selbst Hilfe. «Ostschweiz hilft Ostschweiz» griff ihr bei der Finanzierung einer Zahnprothese unter die Arme.

Für ihr Lächeln geniert sich Martha Steiger heute nicht mehr. Bild: Marius Eckert

Eigentlich ist Martha Steiger selbst eine Ostschweizerin, die anderen Ostschweizern hilft. Seit zehn Jahren arbeitet sie für Pro Senectute. «Ich unterstütze ältere Menschen im Alltag, indem ich putze, aufräume und ein offenes Ohr für sie habe», sagt die 62-Jährige.

Gerade Letzteres sei für viele Menschen, die sie regelmässig besuche, sehr wichtig. Steiger bleibt deshalb oft länger bei den Menschen, als sie eigentlich müsste – und sie vergütet wird. Mit einem Schulterzucken sagt sie:

«Es ist eben eine Herzensangelegenheit.»

Von der Helferin zur Begünstigten

Steiger sitzt in ihrer kleinen Küche in Altstätten und streichelt die schwarze Nachbarskatze, die sie regelmässig besuchen kommt. Kater Lubo hat sich auf ihrem Schoss breitgemacht, schnurrt genüsslich und Martha Steiger lächelt zufrieden. Dass sie das heute kann, hat sie «Ostschweiz hilft Ostschweiz» (OhO) zu verdanken. Das Schicksal wollte es, dass Steiger im Dezember 2021 die Rollen tauschte. Von einem Tag auf den anderen wurde Steiger von der Person, die anderen im Alltag unter die Arme greift, zu einer, die selbst Hilfe in Anspruch nehmen muss. Steiger erklärt:

«Ich habe Kieferarthrose und brauchte deshalb dringend ein neues Gebiss.»

Schmerzen hätte sie schon seit drei Jahren gehabt. Ihre Mahlzeiten bestanden seither zunehmend nur noch aus Joghurt, Suppen und weichem Brot. «Ich war immer stolz auf meine Zähne, habe sie gut gepflegt, nie eine Zahnspange gebraucht», erzählt sie. Doch wegen ihrer Krankheit begann Steiger sich für ihr Lächeln zu schämen.

Ihre Zähne fielen aus oder wackelten krumm im Mund. Immer wieder musste Steiger einen Zahn mit einem teuren Implantat ersetzen. Ende letzten Jahres fielen nun aber auch die Implantate aus. Eine Zahnprothese musste her. Doch diese konnte sich Steiger nicht leisten.

Sparen lag nie drin

«Ich habe keinen Beruf gelernt. In meiner Generation hiess es noch ‹Das musst du nicht. Du wirst ja sowieso heiraten›», erzählt Steiger. Sie heiratete auch. Doch eine Absicherung war das nicht. Denn es kam zur Scheidung. Bis Steiger fünfzig Jahre alt war, konnte sie sich mit verschiedenen Jobs über Wasser halten. «Danach wurde es aber immer schwieriger, eine Festanstellung zu bekommen.» Schliesslich sei sie mit 60 Jahren gezwungenermassen in Frühpension gegangen.

Kater Lubo schnurrt auf Martha Steigers Schoss. Bild: Marius Eckert

Steigers Rente ist überschaubar. «Es fehlt mir an nichts», sagt sie mit einem zufriedenen Lächeln und krault Lubo hinter den Ohren. Eine Absicherung anzusparen, war für sie aber in all den Jahren nie möglich.

Es kostete die Helferin einige Überwindung, «Ostschweiz hilft Ostschweiz» um Unterstützung zu bitten. Heute ist sie aber froh, hat sie den Schritt gewagt. Mit glasigen Augen sagt sie:

«Die Hilfe von OhO kam genau dann, als ich sie am dringendsten brauchte.»

Einen Tag bevor Steiger die frohe Botschaft erhielt, dass sie zu den Begünstigten von OhO gehörte, verstarb ihr Sohn. Diesen Schmerz konnte der Verein Steiger zwar nicht nehmen. «Aber dadurch, dass OhO die Kosten für mein Gebiss deckte, fiel eine grosse Last von meinen Schultern und ich konnte mich auf mich selbst und meine Trauer konzentrieren.»

Eine Frohnatur

Heute, ein Jahr später, geht es Steiger schon besser. Sie lächelt viel und gerne, auch wenn die Trauer um den Sohn nach wie vor präsent ist. Die Altstätterin sagt, sie habe schon immer zu den Menschen gehört, die sich auf das Positive im Leben konzentrierten. Statt Trübsal zu blasen, verfällt Steiger deshalb lieber in ein Schwärmen, wenn sie aufzählen kann, was sie inzwischen alles wieder essen kann: knackige Äpfel, rohe Rüebli, knuspriges Brot. Sie sagt:

«Das Gebiss hat mir viel Lebensqualität zurückgegeben.»

Aber auch dafür, dass sie wieder lachen könne, ohne sich für ihre Zähne zu schämen, sei sie OhO sehr dankbar.

Mit der Freude und Dankbarkeit hört es für Steiger an dieser Stelle aber nicht auf. Sie ist und bleibt im Herzen eben eine Helferin. Und so sagt sie am Ende des Gesprächs: «Ich habe mir geschworen, dass ich fortan auch selbst jedes Jahr an ‹Ostschweiz hilft Ostschweiz› spende – so viel ich eben kann.» Sie möchte der Region etwas zurückgeben.

Noemi Heule neue OhO-Präsidentin

Die Weihnachtsspendenaktion «Ostschweiz hilft Ostschweiz» (OhO) findet 2022 zum 18. Mal statt. OhO unterstützt unbürokratisch und gezielt Menschen in der Region, die finanzielle Unterstützung benötigen. Träger sind das «St.Galler Tagblatt» und seine Regionalausgaben sowie das Ostschweizer Fernsehen TVO und Radio FM1. Seit 2005 wird jeweils in der Vorweihnachtszeit Geld gesammelt und, wann immer möglich, bis Weihnachten überwiesen.

Spenden können alle, auch kleine Beträge helfen. OhO will entlasten und eine Freude bereiten. Die Aktion unterstützt sowohl Einzelpersonen als auch Familien aus den Kantonen St.Gallen, Thurgau und den beiden Appenzell. Jedes Gesuch muss begründet sein und die Notsituation genau dargelegt. Privatpersonen, Sozialämter, Hilfswerke und Anlaufstellen für Menschen in Not können noch bis zum 30. November 2022 Gesuche einreichen.

Noemi Heule, stv. «Tagblatt»-Chefredaktorin und Präsidentin Ostschweiz hilft Ostschweiz. Bild: Arthur Gamsa

Der Verein heisst neu «Ostschweiz hilft Ostschweiz». Dies, um alle Spendewilligen und Bedürftigen in der Region anzusprechen. Ebenfalls neu in diesem Jahr hat Noemi Heule das Vereinspräsidium übernommen. Die St.Gallerin ist stellvertretende «Tagblatt»-Chefredaktorin und seit fünf Jahren beim «Tagblatt» angestellt. Heule ist in Oberuzwil aufgewachsen und studierte Geschichte, Germanistik, Kultur- und Wirtschaftswissenschaft in Zürich und St.Gallen. (bro)