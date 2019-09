Hilfegesuch einreichen Privatpersonen, Sozialämter, Hilfswerke, Anlaufstellen für Menschen in Not können Gesuche vom 1. Oktober bis 30. November einreichen.

Reichen Sie Ihr Gesuch ein – unabhängig davon, ob als Privatperson oder Mitarbeiter/in eines Sozialamtes, Hilfswerkes und einer anderen Anlaufstelle für Menschen in Not. Jedes Gesuch muss begründet sein und die Notsituation genau darlegen. Beachten Sie bitte, dass keine Zahlungen ins Ausland getätigt werden. OhO bezahlt ausschliesslich für Leistungen, die in der Schweiz erbracht werden.



Gesuche können jedes Jahr vom 1. Oktober bis 30. November eingereicht werden.



Für Mitarbeiter von Institutionen (Sozialämter, Hilfswerke, etc.)

Wir schicken Ihnen im September Ihre persönlichen Login-Daten zu. Bitte bewahren Sie diese sorgfältig auf. Wenn Sie keinen Login erhalten haben, wenden Sie sich bitte an uns:

Telefon ++41 71 272 72 11

E-Mail oho@tagblatt.ch.



Für Privatpersonen

Bitte füllen Sie das Online-Gesuchsformular aus.



Wichtig: Gesuche werden erst nach Eingang aller erforderlichen Dokumente geprüft. Andernfalls muss das Gesuch nach einer Frist abgelehnt werden.