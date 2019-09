Danke an unsere Spender Die grosse Solidarität der Ostschweizer/-innen mit hilfsbedürftigen Menschen in unserer nächsten Nähe ist jedes Jahr beeindruckend. Jeder Beitrag ist herzlich willkommen. Wir garantieren Ihnen, mit den Spendengeldern sorgfältig umzugehen.

Als Unterstützer von «Ostschweizer helfen Ostschweizern» haben Sie auch eine Präsenz in der Öffentlichkeit.

OHO stand 25. Januar 2019

Firmenspenden

Spenden von Firmen und Vereinen veröffentlichen wir regelmässig von Ende November bis Ende Januar am Samstag auf der Panoramaseite der Gesamtausgabe des Tagblatts. Ab 2000 Franken erhält Ihr Firmen- oder Vereinslogo eine «Spendenkugel». Je früher die Spende bei uns eintrifft, desto öfter können wir sie publizieren.



Bitte schicken Sie Ihr Firmenlogo an gaby.buser@tagblatt.ch.



Privatspenden

Ab November publizieren wir alle privaten Spender in der Wochenzeitung «A» (ohne Spendenbetrag). Selbstverständlich kann darauf verzichtet werden (dafür bei Zahlungszweck das entsprechende Feld ankreuzen). Ab einer Spende von Fr. 100 erhalten Sie eine Spendenbestätigung für die Steuererklärung. In vielen Kantonen können Spenden an gemeinnützige Organisationen von den Steuern abgezogen werden.

Für Spenden bis Fr. 100 stellen wir auf Anfrage gerne eine Spendenbestätigung aus.





Spendenanlässe 2019

Eiszauber, St. Gallen, 29.11.2019 – 02.02.2020