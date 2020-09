Andreas Betschart

Andreas Betschart Wittenbach

Ich bin seit 2020 neu bei OhO dabei, als Beirat und Fachexperte für zahnärztliche Abklärungen und Fragen der Spendengesuche. Ich durfte im letzten Jahr Einsicht in die Organisation nehmen. Ich freue mich an den grosszügigen Spenden der Ostschweizer und an der unbürokratischen Verteilung der Beträge zur Notlinderung einzelner Schicksale in der Region.



Ich bin im Kanton Schwyz am Zürichsee aufgewachsen, studierte in Fribourg und Zürich und zog vor 40 Jahren in die Ostschweiz.



Während 32 Jahren führte ich eine Zahnarztpraxis in St. Gallen.

Ich bin verheiratet, Vater von vier erwachsenen Kindern und wohne seit 5 Jahren mit meiner Gattin in Wittenbach.