WM-Teilnahme der Schweizerinnen in weiter Ferne Das Schweizer Fussball-Nationalteam der Frauen verliert das Playoff-Hinspiel um die WM-Teilnahme gegen die Niederlande in Utrecht 0:3. Die Chancen auf die WM-Teilnahme sinken stark.

Die Niederländerin Jacky Groenen (Mitte) beschäftigt Rahel Tschopp (links) und Vanessa Bernauer (Bild: KEYSTONE/EPA ANP/KOEN VAN WEEL)

(sda)

Das Rückspiel findet nächsten Dienstag um 19.00 Uhr in Schaffhausen statt. Der Sieger qualifiziert sich für die WM-Endrunde in Frankreich vom nächsten Sommer.

Die Schweizerinnen unter Nationalcoach Martina Voss-Tecklenburg fingen erste Gegentor in Utrecht fünf Minuten nach der Pause ein. Es traf die als Legionärin in Norwegen engagierte Sherida Spitse. In den letzten 20 Minuten erhöhten Lieke Martens und Vivianne Miedema den Vorsprung. Die Schweizerinnen verpassten es, mindestens ein Auswärtstor zu erzielen, das für die Endabrechnung wichtig sein könnte.