Weltmeister Hamilton gewinnt vor Teamkollege Bottas Mercedes dominiert wie schon im Training und die ganze Saison auch im Grand Prix von Frankreich: Lewis Hamilton feiert von der Pole-Position aus seinen 79. GP-Sieg, den sechsten in dieser Saison.

Start zum GP Frankreich: Lewis Hamilton und Valtteri Bottas schon deutlich vor Charles Leclerc im Ferrari (Bild: KEYSTONE/EPA/VALDRIN XHEMAJ) Start-ZIel-Sieg für Lewis Hamilton im Mercedes-Silberpfeil (Bild: KEYSTONE/AP/CLAUDE PARIS) Bis auf Hamilton trugen alle Fahrer bei der Fahrerparade zu Ehren von Jackie Stewart, der seinen 80. Geburtstag feiert, eine Schottenmütze (Bild: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT) Der Circuit Paul Ricard mit seinen sehr breiten Auslaufzonen (Bild: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT) Lewis Hamilton lässt sich nach seiner 86. Pole-Position von den Fans feiern (Bild: KEYSTONE/AP/CLAUDE PARIS) Kimi Räikkönen im Alfa Romeo hält Nico Hülkenberg im Renault in Schach und fährt in die Top Ten (Bild: KEYSTONE/EPA/VALDRIN XHEMAJ) Dank einem Boxenstopp in der vorletzten Runde konnte sich Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel in der letzten Runde mit der schnellsten Rennrunde einen zusätzlichen WM-Punkt sichern (Bild: KEYSTONE/EPA AFP POOL/GERARD JULIEN / POOL) 7 Bilder Weltmeister Hamilton gewinnt vor Teamkollege Bottas

(sda)

Teamkollege Valtteri Bottas sicherte als Zweiter mit 18 Sekunden Rückstand den 50. Silberpfeil-Doppelsieg in der Geschichte, den sechsten in diesem Jahr und liegt in der WM-Gesamtwertung 36 Zähler hinter Hamilton.

Ferrari-Jungstar Charles Leclerc fuhr zum dritten Mal in dieser Saison als Dritter aufs Podest. Dahinter folgten Max Verstappen im Red Bull-Honda und Sebastian Vettel im Ferrari, der in der letzten Runde noch einen zusätzlichen WM-Punkt für die schnellste Runde eroberte.

Für Alfa Romeo-Ferrari holte Kimi Räikkönen in seinem 300. GP zum fünften Mal in dieser Saison WM-Punkte. Der Finne wurde Achter. Sein Teamkollege Antonio Giovinazzi, der als Zehnter das Rennen in Angriff genommen hatte, musste sich nach zwei Reifenstopps mit Rang 16 begnügen.

Für Räikkönen könnte es gar noch Rang 7 werden. Grund: In der letzten Runde kämpften vier Fahrer und die Ränge 7 bis 10. Dabei hat Daniel Ricciardo zwischenzeitlich die Strecke verlassen und fuhr als Siebter vor Räikkönen, seinem Teamkollegen Nico Hülkenberg und Lando Norris im McLaren-Renault über die Ziellinie. Gegen den Australier wurde eine Untersuchung eingeleitet. Sollte er mit einer 5-Sekunden-Strafe belegt werden, würde er in den 10. Rang zurückfallen.

Resultate

Le Castellet (FRA). Grand Prix von Frankreich (53 Runden à 5,842 km/309,69 km): 1. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 1:24:31,198 (219,846 km/h). 2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 18,056 Sekunden zurück. 3. Charles Leclerc (MON), Ferrari, 18,985. 4. Max Verstappen (NED), Red Bull-Honda, 34,905. 5. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 1:02,796. 6. Carlos Sainz (ESP), McLaren-Renault, 1:35,462. 7. eine Runde zurück: Daniel Ricciardo (AUS), Renault. 8. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Ferrari. 9. Nico Hülkenberg (GER), Renault. 10. Lando Norris (GBR), McLaren-Renault. 11. Pierre Gasly (FRA), Red Bull-Honda. 12. Sergio Perez (MEX), Racing Point-Mercedes. 13. Lance Stroll (CAN), Racing Point-Mercedes. 14. Daniil Kwjat (RUS), Toro Rosso-Honda. 15. Alexander Albon (THA), Toro Rosso-Honda. 16. Antonio Giovinazzi (ITA), Alfa Romeo-Ferrari. 17. Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari. 18. zwei Runden zurück: Robert Kubica (POL), Williams-Mercedes. 19. 19. George Russell (GBR), Williams-Mercedes. - Schnellste Runde (53.): Vettel in 1:32,740 (226,775 km/h). - 20 Fahrer gestartet, 19 klassiert.

Ausfälle: Romain Grosjean (46. Runde/17. Platz): Technische Probleme.

Startaufstellung: 1 Hamilton 1:28,319 (238,127 km/h). 2 Bottas 0,286. 3 Leclerc 0,646. 4 Verstappen 1,090. 5 Norris 1,099. 6 Sainz 1,203. 7 Vettel 1,480. 8 Ricciardo 1,599. 9 Gasly 1,865. 10 Giovinazzi 5,101. - Nach dem zweiten Teil der Qualifikation ausgeschieden: 11 Albon. 12 Räikkönen. 13 Hülkenberg. 14 Perez. 15 Magnussen. - Nach dem ersten Teil der Qualifikation ausgeschieden: 16 Grosjean. 17 Stroll. 18 Kubica. 19* Kwjat. 20** Russell. - * = Rückversetzung in die letzte Startreihe (Wechsel komplette Antriebseinheit). ** = Rückversetzung in die letzte Startreihe (Wechsel Einheitselektronik). - 20 Fahrer im Training. - Tagesbestzeit: Hamilton im dritten Teil der Qualifikation.

WM-Stand (8/21). Fahrer: 1. Hamilton 187 (1)*. 2. Bottas 151 (2)*. 3. Vettel 111 (1)*. 4. Verstappen 100. 5. Leclerc 87 (3)*. 6. Gasly 36 (2)*. 7. Sainz 26. 8. Ricciardo 22. 9. Räikkönen 17. 10. Magnussen 14. 11. Hülkenberg 14. 12. Norris 13. 13. Perez 13. 14. Kwjat 10. 15. Albon 7. 16. Stroll 6. 17. Grosjean 2. - Teams: 1. Mercedes 328 (3)*. 2. Ferrari 198 (3)*. 3. Red Bull-Honda 136 (2)*. 4. McLaren-Renault 39. 5. Renault 36. 6. Racing Point-Mercedes 19. 7. Alfa Romeo-Ferrari 17. 8. Toro Rosso-Honda 17. 9. Haas-Ferrari 16. 10. Williams-Mercedes 0. - * Zusatzpunkt für schnellste Runde im Rennen.

Nächstes Rennen: Grand Prix von Österreich in Spielberg am 30. Juni 2019.