Tom Lüthi greift von Position acht aus an Tom Lüthi belegt im Qualifying zum GP von Thailand den achten Rang und startet am Sonntag um 07.20 Uhr aus der dritten Startreihe ins fünftletzte Saisonrennen.

Tom Lüthi greift am Sonntag aus der dritten Startreihe an (Bild: KEYSTONE/EPA EXPA/DOMINIK ANGERER) Dominique Aegerter versucht die knappen Zeitabstände zu erklären (Bild: KEYSTONE/EPA EXPA/DOMINIK ANGERER) Marc Marquez denkt in der Box wohl über seine zwei Stürze in den Trainings nach (Bild: KEYSTONE/EPA/RUNGROJ YONGRIT) Fabio Quartararo freut sich über seine vierte Pole-Position - wann folgt der erste Sieg in der Königsklasse? (Bild: KEYSTONE/EPA EFE/JAVIER CEBOLLADA) 4 Bilder Tom Lüthi greift von Position acht aus an

(sda)

Auf dem 4,554 km langen Kurs in Buriram verlor der 33-jährige Emmentaler 0,320 Sekunden auf die Bestzeit von Marc Marquez. Der kleine Bruder von MotoGP-Superstar Marc Marquez ist drauf und dran, seinen Vorsprung in der Gesamtwertung (217 Punkte) ausbauen zu können. Neben Lüthi (Gesamtvierter mit 169 Punkten) liegen auch Jorge Navarro (2./175 P.) auf Position 21 und Augusta Fernandez (3./171 P.) als Sechster deutlich hinter ihm.

Seinen Aufwärtstrend vom Freitag konnte Dominique Aegerter rangmässig nicht bestätigen. Der 29-jährige Oberaargauer startet direkt vor seinem Landsmann Jesko Raffin als 22. aus der siebenten Startreihe. Verrückt: In der kombinierten Zeitenliste der ersten drei Trainings lagen zwischen Rang 1 und 27 nur gerade 0,6 Sekunden oder ein Wimpernschlag zwischen Top Ten und ferner liefen.

Wieder Sturz von Marquez

Nach seinem heftigen Highsider am Freitag musste der 26-jährige Spanier auch im Kampf um die Pole-Position einen Sturz beklagen. Der siebenfache Weltmeister war mit Prellungen im Lendenbereich, am Gesässmuskel und am linken Schienbein auf dem Weg zur Bestzeit, als er in seiner letzten schnellen Runde zu Fall kam und Trainings-Dritter blieb. Am Sonntag benötigt der siebenfache Weltmeister im Rennen zwei Zähler mehr als der von Position sieben startende Ducati-Fahrer Andrea Dovizioso, um in fünftletzten Saisonrennen seinen achten Titel vorzeitig zu sichern.

Neben dem Honda-Fahrer in der ersten Startreihe steht das Yamaha-Werksduo mit Fabio Quartarao und Maverick Viñales. Für der 20-jährigen Franzosen, der ebenfalls auf seiner letzten Runde stürzte, ist es die schon vierte Pole-Position in der Königsklasse. Gewonnen hat er noch nie, wurde je zweimal Zweiter und Dritter.

In der Moto3-Kategorie sicherte sich der 18-jährige KTM-Fahrer Celestino Vietti die erste Pole-Position seiner Karriere. Wegen Verstössen in den Trainings werden mit Riccardo Rossi, Filip Salac und Ayumu Sasaki gleich drei Fahrer ans Ende des Feldes versetzt, Jakub Kornfeil verliert zwölf und Darryn Binder fünf Startplätze.

Startaufstellungen

Buriram (THA). Grand Prix von Thailand. Startaufstellungen. MotoGP: 1 Fabio Quartararo (FRA), Yamaha, 1:29,719 (182,7 km/h). 2 Maverick Viñales (ESP), Yamaha, 0,106. 3 Marc Marquez (ESP), Honda, 0,212. Ferner: 7 Andrea Dovizioso (ITA), Ducati, 0,973. 9 Valentino Rossi (ITA), Yamaha, 1,022. - 22 Fahrer im Training.

Moto2: 1 Alex Marquez (ESP), Kalex, 1:35,297 (172,0 km/h). 2 Tetsuta Nagashima (JPN), Kalex, 0,095. 3 Jorge Martin (ESP), KTM, 0,151. Ferner: 6 Augusto Fernandez (ESP), Kalex, 0,284. 8 Tom Lüthi (SUI), Kalex, 0,320.

- Nach dem ersten Teil der Qualifikation ausgeschieden: 21 Jorge Navarro (ESP), Speed Up. 22 Dominique Aegerter (SUI), MV Agusta. 23 Jesko Raffin (SUI), NTS. - 32 Fahrer im Training.

Moto3: 1 Celestino Vietti (ITA), KTM, 1:42,599 (159,7 km/h). 2 Marcos Ramirez (ESP), Honda, 0,118 3 Albert Arenas (ESP), KTM, 0,152. - 29 Fahrer im Training.