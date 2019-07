Schweizer tun nächsten Schritt Richtung Beachsoccer-WM Die Schweizer Beach-Fussballer sind weiter auf Kurs Richtung WM von Ende Jahr in Paraguay.

Die Schweizer Beach-Fussballer sind im Kampf um die WM-Plätze weiter dabei (Bild: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER)

(sda)

Die Equipe von Coach Angelo Schirinzi bezwang am Qualifikationsturnier in Moskau im Achtelfinal die Türkei, die sie schon in der Vorrunde geschlagen hatte, 8:2 und erreichte damit die letzte Phase, die in zwei Vierergruppen gespielt wird.

Die ersten zwei jeder Gruppe stehen als WM-Teilnehmer fest. Die Teams auf den Plätzen 3 und 4 machen den fünften und letzten Startplatz der europäischen Zone unter sich aus.

Die WM findet vom 21. November bis 1. Dezember in Asuncion, der Hauptstadt Paraguays, statt.