Schweiz an der WM 2020 in Gruppe mit Weltmeister Finnland Die Schweiz spielt an der Heim-WM im nächsten Jahr (8. bis 24. Mai) im Zürcher Hallenstadion in einer Gruppe mit dem neuen Weltmeister Finnland.

Von Macejko zu Cooly: Im nächsten Jahr findet die Eishockey-WM in der Schweiz statt (Bild: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA)

(sda)

Weitere Gegner in der Vorrunden-Gruppe B sind Russland, die USA, Lettland, Norwegen, Italien und Aufsteiger Kasachstan.

Russland, Lettland, Norwegen und Italien waren bereits an der diesjährigen WM in der Slowakei Gegner des Teams von Patrick Fischer. Zur Revanche gegen Kanada (2:3-Niederlage nach Verlängerung) kann es hingegen frühestens erneut im Viertelfinal kommen.

Die Basis für die Gruppeneinteilung bildet die Weltrangliste des Weltverbandes IIHF, in der die Schweiz einen Platz verlor und hinter Deutschland in den 8. Rang zurückfiel. Da die beiden so nicht in die gleiche Gruppe gesetzt werden konnten, muss Deutschland seine Vorrunden-Spiele in Lausanne absolvieren.