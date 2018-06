Schwaches Deutschland verliert Startspiel Die WM in Russland hat ihre erste ganz grosse Überraschung. Der Titelverteidiger Deutschland verliert seine Auftaktpartie in der Gruppe F im Moskauer Luschniki-Stadion gegen Mexiko 0:1.

Hirving Lozano erzielte für Mexiko das 1:0 gegen Deutschland (Bild: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL)

(sda)

Den Treffer des Tages für Mexiko erzielte Hirving Lozano in der 35. Minute, als der Stürmer des PSV Eindhoven Deutschlands Keeper Manuel Neuer mit einem Schuss in die nahe Ecke bezwang. Die beste Chance für Deutschland vergab Toni Kroos. Der Mittelfeldspieler von Champions-League-Sieger Real Madrid traf in der 38. Minute mit einem Freistoss nur die Latte, Mexikos starker Keeper Guillermo Ochoa berührte den Ball noch mit den Fingerspitzen.

Der Sieg der Mexikaner war nicht unverdient. In der ersten Halbzeit waren sie das klar bessere Team und überforderten mit ihrem schnellen Umschaltspiel die deutsche Defensive immer wieder. Die Probleme, die sich bei Deutschland in den Vorbereitungsspielen angedeutet hatten, konnte der Weltmeister noch nicht alle lösen. Das Team von Jogi Löw kassierte die erste WM-Startniederlage seit 1982 und dem 1:2 gegen Algerien.

Erst in der letzten halben Stunde, als die Kräfte bei den Mexikanern nachliessen, trat Deutschland vor 78'000 Zuschauern dominant auf und kam dem Ausgleich mehrmals nahe. Der Schuss des eingewechselten Julian Brandt in der 89. Minute streifte den Pfosten. Die Mexikaner ihrerseits hatten es zuvor bei Kontervorstössen verpasst, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Miguel Layun vom FC Sevilla hatte das 2:0 mehrmals auf dem Fuss.

Seinen Anteil am mexikanischen Überraschungscoup hatte auch Rafael Marquez. Der 39-jährige Verteidiger wurde in der 74. Minute eingewechselt und kam damit an seiner fünften Weltmeisterschaft zum Einsatz.

In seinem zweiten Gruppenspiel trifft Deutschland am Samstag in Sotschi auf Schweden. «Natürlich sind wir nun unter Druck, ohne Frage», sagte Kroos. «Wir müssen nun, wenn möglich, sechs Punkte holen.» Gewinnt der vierfache Weltmeister gegen die Skandinavier nicht, droht ihm das gleiche Schicksal wie Italien 2010 und Spanien 2014. Bei den Turnieren in Südafrika und Brasilien schied der Titelverteidiger jeweils nach der Vorrunde aus.

Telegramm und Rangliste

Deutschland - Mexiko 0:1 (0:1)

78'011 Zuschauer (ausverkauft). - SR Faghani (IRI). - Tore: 35. Lozano 0:1.

Deutschland: Neuer; Kimmich, Boateng, Hummels, Plattenhardt (79. Gomez); Kroos, Khedira (60. Reus); Müller, Özil, Draxler; Werner (86. Brandt).

Mexiko: Ochoa; Salcedo, Ayala, Moreno, Gallardo; Herrera, Guardado (73. Marquez); Layun, Vela (58. Alvarez), Lozano (66. Jimenez); Chicharito.

Bemerkungen: Lattenschuss Kroos (38.). Schuss an den Aussenpfosten Brandt (89.). - Verwarnungen: 40. Moreno (Foul). 83. Müller (taktisches Foul). 84. Hummels (Foul). 90. Herrera (Spielverzögerung).

Gruppe F. Montag: Schweden - Südkorea (14.00 Uhr). - Rangliste: 1. Mexiko 1/3 (1:0). 2. Schweden 0/0 (0:0). 2. Südkorea 0/0 (0:0). 4. Deutschland 1/0 (0:1).