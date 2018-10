Rang 3 reicht Hamilton nicht zum vorzeitigen Titel Kimi Räikkönen gewinnt den GP der USA in Austin und verhindert so den vorzeitigen Titelgewinn von Lewis Hamilton, der nur Dritter wird.

Kimi Räikkönen mit Siegerpokal, Lewis Hamilton applaudiert artig (Bild: KEYSTONE/AP/DARRON CUMMINGS)

(sda)

So kann in der Mercedes-Box wohl erst in einer Woche nach dem Grand Prix von Mexiko mit Champagner gefeiert werden. Lange sah es so aus, als würde Hamilton locker seinen fünften WM-Titel gewinnen. Denn Sebastian Vettel, der wegen ungenügender Temporeduktion während einer Rot-Phase im ersten Training drei Startplätze verlor (5. statt 2.), drehte sich nach einer ungestümen Attacke gegen Daniel Ricciardo im Red Bull und fiel auf Rang 16 zurück. Vor zwei Wochen in Suzuka machte der Wahl-Thurgauer den gleichen Fehler gegen Max Verstappen.

Hamilton hatte da zwar den Start gegen Kimi Räikkönen verloren, weil er mit gebrauchten Soft-Reifen losfahren musste, während der Finne neue Ultrasoft-Pneus besass. Den «Nachteil» korrigierte Hamilton während einer virutellen Safety-Car-Phase (Ausfall Ricciardo im Red Bull), als er in der elften Runde neue Reifen abholte. Räikkönen tat dies erst nach 22 Runden. So übernahm Hamilton die Führung, musste aber nach 37 Runden erneut zum Reifenwechsel und fiel auf Rang 4 zurück.

Und er schaffte es am Ende nicht, die knapp vor ihm liegenden Räikkönen und den nur von Position 18 aus gestarteten Max Verstappen zu überholen. So wurde er mit 2,342 Sekunden Rückstand Dritter. Vettel konnte in der vorletzten Runde noch Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas überholen und wurde Vierter.

So hat Hamilton vor den letzten drei Saisonrennen 70 Zähler Vorsprung und braucht noch fünf Zähler zu seiner erfolgreichen Titelverteidigung und seinem fünften WM-Titel. Für Räikkönen war er es der 21. GP-Sieg, der erste seit März 2013 in Australien.

Kein Glück für Sauber-Fahrer

Für die Fahrer von Alfa Romeo Sauber-Ferrari gab es keine WM-Punkte: Der von Position neun gestartete Charles Leclerc wurde schon in der ersten Runde von Romain Grosjean von der Strecke gedrängt. Der Monegasse, 2019 im Ferrari-Cockpit, musste an die Box und gab später auf. Für Grosjean, dessen Haas-Teamkollege Kevin Magnussen vor zwei Wochen Leclercs Rennen zerstört hatte, war der GP USA vorbei. Marcus Ericsson wurde Zwölfter. In der Teamwertung bleibt der Hinwiler Rennstall im 9. Rang. Der Rückstand auf Toro Rosso-Honda, das mit Pierre Gasly und Brendon Hartley in die letzte Startreihe versetzt worden war, beträgt weiterhin drei Punkte.

Resultate

Austin (USA). Grand Prix von Amerika (56 Runden à 5,513 km/308,405km): 1. Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, 1:34:18,643 (196,205 km/h). 2. Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault, 1,281 Sekunden zurück. 3. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 2342. 4. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 18,222. 5. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 24,744. 6. Nico Hülkenberg (GER), Renault, 1:27,210. 7. Carlos Sainz (ESP), Renault, 1:34,994. 8.* Esteban Ocon (FRA), Racing Point Force India-Mercedes, 1:39,288. 9. Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari, 1:40,657. 10. Sergio Perez (MEX), Racing Point Force India-Mercedes, 1:41,080. 11. eine Runde zurück: Brendon Hartley (NZL), Toro Ross-Honda. 12. Marcus Ericsson (SWE), Alfa Romeo Sauber-Ferrari. 13. Stoffel Vandoorne (BEL), McLaren-Renault. 14. Pierre Gasly (FRA), Toro Rosso-Honda. 15. Sergej Sirotkin (RUS), Williams-Mercedes. 16. zwei Runden zurück: Lance Stroll (CAN), Williams-Mercedes. - * = Untersuchung läuft wegen zu hohem Benzindurchfluss). - Schnellste Runde (40.): Hamilton in 1:37,392 (203,779 km/h). - 20 Fahrer gestartet, 16 klassiert.

Ausfälle: Fernando Alonso (ESP), McLaren-Renault (1. Runde/an 13. Stelle liegend): Kollision mit Stroll. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari (1./11.): Kollision mit Leclerc. Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault (9./4.): Batterie. Charles Leclerc (MON), Alfa Romeo Sauber-Ferrari (30./17.): Folge der Kollision in der Startrunde.

Startaufstellung: 1 Hamilton 1:32,237 (215,171 km/h. 2 Räikkönen 0,070. 3 Bottas 0,379. 4 Ricciardo 1,257. 5* Vettel 0,061. 6 Ocon 1,908. 7 Hülkenberg 1,978. 8 Grosjean 2,013. 9 Leclerc 2,183. 10 Perez 2,357. - Nach dem zweiten Teil der Qualifikation ausgeschieden: 11 Sainz. 12 Magnussen. - Nach dem ersten Teil der Qualifikation ausgeschieden: 13 Alonso. 14 Sirotkin. 15 Stroll. 16 Ericsson. 17 Vandoorne. 18** Verstappen. 19*** Gasly. 20*** Hartley. - * = Rückversetzung um 3 Plätze (ungenügende Tempo-Reduktion während einer Rot-Phase im ersten Training). - ** = Rückversetzung um 5 Startplätze (Getriebewechsel). - *** = Rückversetzung um 20 Plätze (diverse Wechsel Antriebsstränge). - 20 Fahrer im Training.

WM-Stand (18/21). Fahrer: 1. Hamilton 346. 2. Vettel 276. 3. Räikkönen 221. 4. Bottas 217. 5. Verstappen 191. 6. Ricciardo 146. 7. Hülkenberg 61. 8. Magnussen 55. 9. Perez 54. 10. Ocon 53. 11. Alonso 50. 12. Sainz 45. 13. Grosjean 31. 14. Gasly 28. 15. Leclerc 21. 16. Vandoorne 8. 17. Stroll 6. 18. Ericsson 6. 19. Hartley 2. 20. Sirotkin 1. - Teams: 1. Mercedes 563. 2. Ferrari 497. 3. Red Bull-Renault 337. 4. Renault 106. 5. Haas-Ferrari 86. 6. McLaren-Renault 58. 7.* Racing Point Force India-Mercedes 48. 8. Toro Rosso-Honda 30. 9. Alfa Romeo Sauber-Ferrari 27. 10. Williams-Mercedes 7. - * Nach dem Besitzer- und Namenwechsel wurden die zuvor gewonnenen 59 Punkte aus der Team-Wertung gelöscht.

Nächstes Rennen: Grand Prix von Mexiko in Mexico-City am 28. Oktober.