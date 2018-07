Neymar führt Brasilien in den Viertelfinal An der WM in Russland qualifiziert sich Brasilien als fünfte Nation für die Viertelfinals. In Samara gewinnt Brasilien dank Toren von Neymar (51.) und Firmino (88.) gegen Mexiko 2:0.

Brasilien steht – auch dank Fussball-Superstar Neymar – im WM-Viertelfinal. (Keystone/Frank Augstein)

(sda)

Neymar entschied die Partie. Das 1:0 erzielte der Superstar selber, zum 2:0 leistete er die Vorlage auf Firmino. Daneben wurde Neymar, erstmals an dieser WM nicht mehr in blonden Haaren, wieder oft gefoult, andererseits leistete er sich in der zweiten Halbzeit beim Stand von 1:0 auch wieder eine theatralische Show-Einlage.

Nach dem Spiel verteilte Neymar Blumen: «Die Mannschaft ist zu beglückwünschen für das tolle Spiel. Wir haben gekämpft. Die Mexikaner machten uns die Aufgabe schwer. Wir wissen aber um unsere Stärken. Die Abwehr ist unser Rückgrat.»

Auf die Defensive musste sich Brasilien primär während der ersten halben Stunde verlassen. Die Mexikaner starteten stark in die Partie, liessen danach aber nach und wurden von Brasilien dominiert. Neymars 1:0 bedeutete mehr als eine Vorentscheidung. Mexiko vermochte sich nicht mehr aufzubäumen. Und Brasilien hat weiter alle Pflichtspiele gewonnen, in denen Neymar ein Tor gelang.

Neymars Führungstreffer war Brasiliens 227. Tor an einer Weltmeisterschaft. Damit übernahmen die Brasilianer wieder die Führung in der «Ewigen Rangliste» vor Deutschland (226 Tore).

Mexiko, das in der Vorrunde Deutschland eliminierte, blieb zum siebenten Mal hintereinander nach überstandener Gruppenphase an der WM im ersten K.o.-Spiel hängen. Eine Schlagzeile lieferte Mexiko trotz der Niederlage doch noch: Rafa Marquez schaffte es als erster Fussballer an fünf WM-Endrunden in eine Startelf. Und mit 39 Jahren und 145 Tagen wurde er der älteste Spieler seit dem Engländer Sir Stanley Matthews (1954 gegen Uruguay), der in einem K.o.-Spiel in der Startaufstellung stand. Marquez debütierte für Mexiko an der WM 2002 beim 2:1-Sieg über Kroatien.

Telegramm

Brasilien - Mexiko 2:0 (0:0)

Samara. - 42'000 Zuschauer. - SR Rocchi (ITA). - Tore: 51. Neymar 1:0. 88. Firmino 2:0.

Brasilien: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis; Paulinho (80. Fernandinho), Casemiro; Willian (91. Marquinhos), Coutinho (86. Firmino), Neymar; Gabriel Jesus.

Mexiko: Ochoa; Alvarez (55. Jonathan Dos Santos), Ayala, Salcedo, Gallardo; Herrera, Marquez (46. Layun), Guardado; Vela, Hernandez (60. Jimenez), Lozano.

Bemerkungen: Brasilien ohne Marcelo, Danilo (beide angeschlagen) und Douglas Costa (verletzt), Mexiko ohne Moreno (gesperrt). Verwarnungen: 38. Alvarez (Foul). 43. Filipe Luis (Foul). 55. Herrera (Foul). 59. Casemiro (Foul/im nächsten Spiel gesperrt). 77. Salcedo (Foul). 92. Guardado (Unsportlichkeit).