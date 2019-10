Marquez mit 79. GP-Sieg zum achten Mal Weltmeister Marc Marquez sichert sich im fünftletzten Rennen vorzeitig seinen sechsten WM-Titel in der Königsklasse, den achten insgesamt.

Marc Marquez zeigt es mit den Fingern an: 6. WM-Titel in der Königsklasse, insgesamt der achte (Bild: KEYSTONE/EPA EFE/JAVIER CEBOLLADA) Fabio Quartararo lag bis zur letzten Runden vor dem jetzt achtfachen Weltmeister Marc Marquez (Bild: KEYSTONE/EPA ANSA/ALESSIO MARINI) 2 Bilder Marquez mit 79. GP-Sieg zum achten Mal Weltmeister

(sda)

Der 26-jährige Spanier überholte im Grand Prix von Thailand in Buriram in der letzten Runde Pole-Setter Fabio Quartararo und feierte seinen 79. GP-Sieg vor dem erst 20-jährigen Franzosen. In der Königsklasse war es der 53. Triumph, der neunte in dieser Saison.

Andrea Dovizioso, der ihm als einziger den Titel noch hätte streitig machen können, klassierte sich auf seiner Ducati mit elf Sekunden Rückstand als Vierter hinter Maverick Viñales. Der neunfache Weltmeister Valentino Rossi musste sich mit Rang acht begnügen.

In der WM-Wertung weist Marquez nun 110 Punkte Vorsprung auf den Italiener auf (325:215). Der Spanier Alex Rins als Dritter hat 167 Zähler auf seinem Konto.

Resultate

Buriram (THA). Grand Prix von Thailand. MotoGP (26 Runden à 4,554 km = 118,404 km): 1. Marc Marquez (ESP), Honda, 39:36,223 (179,3 km/h). 2. Fabio Quartararo (FRA), Yamaha, 0,171 Sekunden zurück. 3. Maverick Viñales (ESP), Yamaha, 1,380. 4. Andrea Dovizioso (ITA), Ducati, 11,218. Ferner: 8. Valentino Rossi (ITA), Yamaha, 19,162. - Schnellste Runde (11.): Marquez in 1:30,904 (180,3 km/h). - 22 Fahrer gestartet, 20 klassiert.

WM-Stand (15/19): 1. Marquez 325. 2. Dovizioso 215. 3. Alex Rins (ESP), Suzuki, 167. Ferner: 6. Rossi 145. 7. Quartararo 143.