Kukan kein NHL-Nachrücker für die Schweiz Dean Kukan wird laut einem Tweet von Swiss Ice Hockey nicht zur Schweizer Nationalmannschaft stossen.

Dean Kukan (rechts) gewann im Vorjahr mit der Schweiz WM-Silber. Nun wird der Verteidiger von Columbus aber nicht ins WM-Aufgebot nachrücken (Bild: KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK)

(sda)

Der Verteidiger der Columbus Blue Jackets fühlt sich nach dieser Saison nicht in der Verfassung, um die Nationalmannschaft an der am Freitag beginnenden WM zu unterstützen.

Der mit Colorado Avalanche ausgeschiedene Stürmer Sven Andrighetto war als Nachrücker zum Schweizer Nationalteam auch ein Thema. In diesem Fall ist noch kein Entscheid kommuniziert.