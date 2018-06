Kompanys WM-Teilnahme gefährdet Belgiens Abwehrchef Vincent Kompany droht das Aus für die WM in Russland.

Muss um die WM-Teilnahme bangen: Vincent Kompany (Bild: KEYSTONE/AP/GEERT VANDEN WIJNGAERT)

(sda)

Belgiens Trainer Roberto Martinez sagte am Donnerstag im Trainingszentrum in Dedowsk bei Moskau, der Entscheid über den angeschlagenen Innenverteidiger werde am Sonntag fallen. «Wir werden Vincent Zeit geben bis 24 Stunden vor dem Panama-Spiel», erklärte der Spanier vor der Auftaktpartie am Montag gegen den WM-Debütanten.

Kompany hatte vor knapp zwei Wochen beim 0:0 im Testspiel gegen Europameister Portugal eine Leistenverletzung erlitten. Sollte der Verteidiger von Manchester City ausfallen, würde Laurent Ciman (Los Angeles FC) nachrücken.