Heidrich/Gerson als Gruppensieger in den WM-Sechzehntelfinals Adrian Heidrich und Mirco Gerson haben sich an den Beachvolleyball-Weltmeisterschaften in Hamburg für die Sechzehntelfinals qualifiziert.

Adrian Heidrich (vorne) und Mirco Gerson stehen als Gruppensieger im WM-Sechzehntelfinal (Bild: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER)

(sda)

Das einzige Schweizer Männerduo in Hamburg sicherte sich den Platz in der K.o.-Runde dank dem abschliessenden Sieg in der Gruppenphase gegen die in drei Partien sieglos gebliebenen Chilenen Gaspar Lammel/Ignacio Zavala. Heidrich und Gerson setzten sich souverän mit 21:16, 21:11 durch und kamen dank dem klaren Erfolg sogar noch zum Gruppensieg.

Der Sechzehntelfinal gegen noch zu bestimmende Gegner steht am Donnerstag an.