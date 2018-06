Harziger Auftaktsieg für Frankreich Mitfavorit Frankreich kann zum Auftakt der WM eine Enttäuschung nur knapp verhindern. Das Team von Didier Deschamps kommt in Kasan gegen Australien zu einem glückhaften 2:1 - dank der Technik.

Der erste aktive Entscheid des Video-Schiedsrichters an einer Fussball-WM: Antoine Griezmann wird gefoult (Bild: KEYSTONE/EPA/SERGEY DOLZHENKO)

(sda)

Paul Pogba entschied die Partie zugunsten des Weltmeisters von 1998 in der 81. Minute, als sein abgefälschter Lob via Lattenunterkante knapp hinter der Torlinie landete. Die eingesetzte Technologie bestätigte den Entscheid des Schiedsrichters Andres Cunha aus Uruguay umgehend.

Die Partie in Kasan hatte in Sachen Technik bereits zuvor für ein Novum gesorgt: Erstmals in der Geschichte der WM griff der Video-Schiedsrichter aktiv in das Spielgeschehen ein - und dies gleich zweimal. Der Foulpenalty, der in der 58. Minute zum 1:0 durch Antoine Griezmann führte, hatte Cunha vorerst nicht geahndet. Und auch vor dem 1:1 durch Mile Jedinak (62.) zeigte der Südamerikaner erst mit Verzögerung auf den Penaltypunkt. Samuel Umtiti hatte den Ball mit der Hand berührt.

Frankreich vermochte trotz des Sieges nicht zu überzeugen. Die gut organisierten, spielerisch aber limitierten Australier bereiteten dem EM-Finalisten von 2016 grosse Probleme. Die beste Chance aus dem Spiel heraus bot sich dem Team von Bert van Marwijk in der 17. Minute, als Frankreichs Torhüter Hugo Lloris mit einer Glanzparade das 0:1 verhinderte.

Im zweiten Spiel der Gruppe C trifft um 18 Uhr in Saransk Peru auf Dänemark. Frankreich bestreitet seine nächste Partie am Donnerstag gegen Peru, Australien spielt am gleichen Tag gegen Dänemark.

Telegramm und Rangliste

Frankreich - Australien 2:1 (0:0)

Kasan. - 41'279 Zuschauer. - SR Cunha (URU). - Tor: 58. Griezmann (Foulpenalty) 1:0. 62. Jedinak (Handspenalty) 1:1. 80. Pogba 2:1.

Frankreich: Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Tolisso (78. Matuidi), Kanté, Pogba; Mbappé, Griezmann (70. Giroud), Dembélé (70. Fekir).

Australien: Ryan; Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich; Jedinak, Mooy; Leckie, Rogic (71. Irvine), Kruse (84. Arzani); Nabbout (64. Juric).

Bemerkungen: Beide Teams komplett. Verwarnungen: 13. Leckie. 57. Risdon. 76. Tolisso. 87. Behich (alle Foul).

Gruppe C: Peru - Dänemark (18.00 Uhr). - Rangliste: 1. Frankreich 1/3 (2:1). 2. Dänemark 0/0 (0:0). 2. Peru 0/0 (0:0). 4. Australien 1/0 (1:2).