Fast zwei Sekunden Rückstand für Lüthi in Thailand Nichts Neues für Tom Lüthi auf der neuen GP-Strecke in Buriram: Der Emmentaler verliert im ersten Training zum GP von Thailand fast zwei Sekunden.

Kommt auch in Thailand nicht auf Touren: Tom Lüthi (Bild: KEYSTONE/EPA/TIM KEETON)

(sda)

Auf dem rund 400 km nordöstlich von Bangkok gelegenen 4,554 km Kurs büsste der 32-jährige MotoGP-Fahrer bei über 30 Grad Hitze und 56 Prozent Luftfeuchtigkeit 1,913 Sekunden auf die Bestzeit ein und klassierte sich im 22. Rang.

Schnellster war der Spanier Maverick Viñales, der auf seiner Yamaha seinen Teamkollegen Valentino Rossi um 0,270 Sekunden schlug. Marc Marquez, der das fünftletzte Saisonrennen am Sonntag um 9 Uhr Schweizer Zeit mit einem Vorsprung von 72 Punkten in Angriff nimmt und seinen 7. WM-Titel anstrebt, wurde Fünfter. Jorge Lorenzo, der sich bei einem Sturz vor zwei Wochen im GP von Aragonien eine Zehe und den Mittelfuss gebrochen hat und mit Krücken durchs Fahrerlager lief, musste sich mit Rang 17 begnügen.

In der Moto2 wurde Dominique Aegerter in den letzten Minuten noch von einem anfänglichen Top-Ten-Rang nach hinten durchgereicht: Rang 21 mit 0,790 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit von Mattia Pasini. Der 28-jährige Oberaargauer hat im Vorfeld die neue Strecke mehrmals zu Fuss abgelaufen und sich viele Videos der bisherigen in Buriram ausgetragenen Superbike-Rennen angeschaut. «Der Kurs gefällt mir und kommt meinem eigentlich Fahrstil entgegen.»

Der Zürcher Jesko Raffin verzichtete wegen zu grossem Reisestress auf den Trip nach Thailand, weil er sich als Gesamtleader auf die Moto2-EM konzentriert und in einer Woche das zweitletzte Saisonrennen in Albacete stattfindet.